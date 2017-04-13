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Сердечно поздравляю всех христиан нашей Воложинщины со светлым праздником Воскресения Христова!
14.04.2017 — Новости Культуры | Працоўная слава (Воложин)
Пасха символизирует торжество жизни, неразрывную связь времен и поколений, объединяет нас общей радостью и преклонением перед чудом Воскресения. Отзываясь в сердцах верующих особой радостью и надеждой, этот праздник провозглашает победу жизни и добра, дарит людям чувство обновления и духовного возрождения.
В эти светлые весенние дни каждый стремится окружить заботой родных и близких, поделиться с ними радостью праздника, подарить тепло душевного общения.
Желаю добра, благополучия, светлых надежд! Пусть в ваших сердцах всегда пребывают мир и согласие!
Николай Анатольевич АСТРЕЙКО,
председатель районногоисполнительного комитета
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Пасха символизирует торжество жизни, неразрывную связь времен и поколений, объединяет нас общей радостью и преклонением перед чудом Воскресения. Отзываясь в...
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