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Сердечно поздравляю всех христиан нашей Воложинщины со светлым праздником Воскресения Христова!

14.04.2017 — Новости Культуры | Працоўная слава (Воложин)  
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Пасха символизирует торжество жизни, неразрывную связь времен и поколений, объединяет нас общей радостью и преклонением перед чудом Воскресения. Отзываясь в сердцах верующих особой радостью и надеждой, этот праздник провозглашает победу жизни и добра, дарит людям чувство обновления и духовного возрождения.

Без обретения духовных ориентиров немыслимы жизнь отдельного человека, процветание общества, развитие страны. Пасха – прекрасный день, чтобы, направив взор на окружающий мир и в свою душу, переосмыслить свои желания, устремления и поступки, обратиться к вечным ценностям и высоким идеалам.

В эти светлые весенние дни каждый стремится окружить заботой родных и близких, поделиться с ними радостью праздника, подарить тепло душевного общения.

Желаю добра, благополучия, светлых надежд! Пусть в ваших сердцах всегда пребывают мир и согласие!

Николай Анатольевич АСТРЕЙКО,

председатель районногоисполнительного комитета

 
 
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Пасха символизирует торжество жизни, неразрывную связь времен и поколений, объединяет нас общей радостью и преклонением перед чудом Воскресения. Отзываясь в...

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