Саудовская принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз лишилась поста главного редактора арабской версии журнала мод Vogue Arabia. Об этом сообщает Financial Times .



Дина аль-Джухани Абдулазиз. Фото: Reuters

«Да, я была уволена, — заявила принцесса Financial Times. — Я не могу сказать больше. Мое заявление будет в ближайшее время». По информации Financial Times, увольнение может быть связано с тем, как принцесса распоряжалась финансами. Расходы на издание оказались чрезмерно высокими. К содержанию двух номеров Vogue Arabia, которые получили читатели, владельцы претензий не имели.

Принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз родилась в американской Калифорнии в семье экономиста. В 1996 году она познакомилась в Лондоне с саудовским принцем Султаном ибн Фахдом ибн Нассером ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, за которого через два года вышла замуж.

В 2006 году принцесса открыла свой бутик D’NA в Эр-Рияде, в 2013-м второй бутик появился в Дохе. Именно благодаря своему увлечению модой Дина в 2016 году была назначена главным редактором Vogue Arabia.