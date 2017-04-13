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Саудовскую принцессу уволили с поста главреда арабского Vogue

14.04.2017 11:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Саудовская принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз лишилась поста главного редактора арабской версии журнала мод Vogue Arabia. Об этом сообщает Financial Times.


Дина аль-Джухани Абдулазиз. Фото: Reuters

«Да, я была уволена, — заявила принцесса Financial Times. — Я не могу сказать больше. Мое заявление будет в ближайшее время». По информации Financial Times, увольнение может быть связано с тем, как принцесса распоряжалась финансами. Расходы на издание оказались чрезмерно высокими. К содержанию двух номеров Vogue Arabia, которые получили читатели, владельцы претензий не имели.

Принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз родилась в американской Калифорнии в семье экономиста. В 1996 году она познакомилась в Лондоне с саудовским принцем Султаном ибн Фахдом ибн Нассером ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, за которого через два года вышла замуж.

В 2006 году принцесса открыла свой бутик D’NA в Эр-Рияде, в 2013-м второй бутик появился в Дохе. Именно благодаря своему увлечению модой Дина в 2016 году была назначена главным редактором Vogue Arabia.

 
 
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Саудовская принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз лишилась поста главного редактора арабской версии журнала мод Vogue Arabia. Об этом сообщает Financial Times.

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