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Отказ России от "Евровидения": что произошло?

14.04.2017 11:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Юлию Самойлову назвали представительницей России на "Евровидении-2017" 12 марта. Как и в предыдущие годы, страна до последнего хранила интригу со своим участником на конкурсе — РФ всегда объявляет артиста после большинства стран.

 
 
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