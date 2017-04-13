Пенсионер из Китая заранее выкопал себе могилу и заперся в ней, ожидая смерти в предсказанный гадалкой день. Полицейским пришлось вломиться в его самодельный склеп, чтобы вернуть мужчине «тягу к жизни».



Могила китайского пенсионера. Фото: en.people.cn

У 72-летнего Сяна Чаоцзе несколько лет назад обнаружили рак пищевода. После продолжительного лечения, которое не помогло мужчине, он обратился к гадалке, и та предсказала точный день смерти Чаоцзе (23 марта этого года). Вместо того чтобы лечиться дальше, Сян поверил в предсказание и начал готовиться к смерти. Он выкопал себе миниатюрный склеп в развалинах в лесу у своего дома, обложил вход в него камнями и стал ждать дня своей смерти. Также он сообщил родственникам дату своей кончины и составил небольшое завещание, распределив среди друзей имущество, которое должно остаться после его смерти, пишет People.cn.

Пенсионеру никто не поверил, но в назначенный день его племянница решила проверить состояние дедушки и приехала к нему домой. Дом оказался пустым, и девушка стала искать Сяна. Она решила проверить могилу и увидела, что вход в неё замурован, а её родственник лежит внутри и не отзывается на крики. Племянница вызвала полицию, и сотрудники попытались разобрать вход в могилу.

Прибывших полицейских хотели остановить знакомые Сяна, призвавшие правоохранителей уважать право мужчины на желание умереть. Но те все же решили проверить состояние пенсионера и вломились к нему в могилу. Мужчина был еще жив и заявил полицейским, что накануне дня своей предполагаемой кончины он напился «как в последний раз» и замуровал себя в гробнице, после чего заснул. Его отправили в больницу, но Сян пообещал, что больше не будет пытаться умереть в назначенный кем-то срок и проживет жизнь до конца, сотрудничая с лечащим врачом.