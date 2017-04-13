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Толочинская школьница завоевала диплом третьей степени областного конкурса изобразительного творчества

14.04.2017 12:38 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Толочинская школьница завоевала диплом третьей степени областного конкурса изобразительного творчества
С 28 октября по 10 ноября прошлого года управление по труду, занятости и социальной защите населения Толочинского райисполкома проводило районный этап областного конкурса изобразительного творчества детей и подростков “Мое будущее — безопасность труда моих родителей!” среди учащихся учреждений образования в двух возрастных категориях и двух номинациях “Мое безопасное поведение” и “Безопасность труда моих родителей”.

Конкурс проводился с целью привлечения внимания молодого поколения к проблеме детского и производственного травматизма, его профилактики и формирования навыков безопасного поведения.

Ребята со всего района представили более тридцати работ. Из них были отобраны двенадцать лучших (как и в каждом райцентре области). В дальнейшем их ждал областной этап.

И вот подведены итоги. Дипломом третьей степени в номинации “Безопасность труда моих родителей” во второй возрастной категории и денежной премией награждена учащаяся Толочинской детской школы искусств Наталья Богданова.

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С 28 октября по 10 ноября прошлого года управление по труду, занятости и социальной защите населения Толочинского райисполкома проводило районный этап областного...

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