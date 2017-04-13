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С верой и любовью: в Толочине состоялась предпасхальная выставка
14.04.2017 12:20 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
На ней были представлены разнообразные тематические сувениры, пасхальные украшения от Озерецкого, Горщевщинского, Звенячского, Высокогородецкого, Друцкого СДК, Оболецкого Дома фольклора, народного клуба “Ветеран”, ТЦСОН. Они были выполнены в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного искусства. Здесь и игрушки, и вышивка, вязание, картины, поделки.
Выпечкой гостей угощали представители Звенячского СДК. Его директор Ирина Масалкова поделилась секретами ее приготовления, которые достались ей еще от бабушек. А также традициями подготовки и празднования Пасхи, в которых активно принимают участие дети из клуба “Непоседа” (руководитель А. Кабанович) при сельском Доме культуры.
В продолжение мероприятия был продемонстрирован видеофильм на духовную тематику, а иерей Олег Плаксицкий провел беседу с присутствующими на тему “Пасха всечестная”.
Юлия КАПРАНОВА.
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12 апреля в районном Центре культуры и народного творчества прошла предпасхальная выставка под названием “Небесный свет”. На ней были представлены...
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