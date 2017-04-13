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С верой и любовью: в Толочине состоялась предпасхальная выставка

14.04.2017 12:20 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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С верой и любовью: в Толочине состоялась предпасхальная выставка
12 апреля в районном Центре культуры и народного творчества прошла предпасхальная выставка под названием “Небесный свет”.

На ней были представлены разнообразные тематические сувениры, пасхальные украшения от Озерецкого, Горщевщинского, Звенячского, Высокогородецкого, Друцкого СДК, Оболецкого Дома фольклора, народного клуба “Ветеран”, ТЦСОН. Они были выполнены в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного искусства. Здесь и игрушки, и вышивка, вязание, картины, поделки.

Выпечкой гостей угощали представители Звенячского СДК. Его директор Ирина Масалкова поделилась секретами ее приготовления, которые достались ей еще от бабушек. А также традициями подготовки и празднования Пасхи, в которых активно принимают участие дети из клуба “Непоседа” (руководитель А. Кабанович) при сельском Доме культуры.

В продолжение мероприятия был продемонстрирован видеофильм на духовную тематику, а иерей Олег Плаксицкий провел беседу с присутствующими на тему “Пасха всечестная”.

Юлия КАПРАНОВА.

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12 апреля в районном Центре культуры и народного творчества прошла предпасхальная выставка под названием “Небесный свет”. На ней были представлены...

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