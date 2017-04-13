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В марте Толочинским ЗАГСом зарегистрировано двадцать малышей
14.04.2017 12:05 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Девочки
Мальчики
В основном это вторые и третьи дети в семье — по 7 малышей. В одной семье он стал пятым. Порадовал месяц и двойней.
В марте произведено 4 регистрации браков, что на 7 меньше по сравнению с прошлым годом.
Проанализировав ситуацию за первый квартал этого года, можно видеть, что диспропорция между появлением на свет мальчиков и девочек выравнялась — на свет появились 33 девочки и 32 мальчика. Причем в основном это первые и вторые дети в семье, таких 50 малышей. Самыми популярными именами среди них стали Максим, Иван, Полина.
К материнству и отцовству люди подходят осознанно. Поэтому средний возраст матерей составил 26 лет, отцов — 29.
Снижаются показатели по количеству заключенных браков. В первом квартале этого года их 29. Прослеживается тенденция увеличения возраста вступающих в брак. Средний возраст мужчин составил 32 года, женщин — 29. Чаще стали регистрироваться пары, которые обрели спутников жизни в возрасте от 31 года и старше, в пенсионном возрасте.
Юлия КАПРАНОВА.
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В марте, по данным отдела ЗАГС райисполкома, зарегистрировано 20 малышей. Это на треть больше по сравнению с мартом 2016 года (15 детей). Лидируют девочки — их 12,...
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