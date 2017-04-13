

В марте, по данным отдела ЗАГС райисполкома, зарегистрировано 20 малышей. Это на треть больше по сравнению с мартом 2016 года (15 детей). Лидируют девочки — их 12, мальчиков — 8.

Девочки

1. Каланча Николь

2. Шоть Татьяна

3. Романова Дарья

4. Мазго Доминика

5. Тиханская Анна

6. Малашкевич Елизавета

7. Королько Анастасия

8. Синельник Мария

9. Феликсова Алина

10. Зенькович Александра

11. Федосова Екатерина

12. Скрыган Дарья

Мальчики

1. Иванов Николай

2. Матвийчук Денис

3. Кобышев Даниил

4. Костюкевич Иван

5. Шнырко Владислав

6. Парфенов Максим

7. Зенькович Михаил

8. Дубень Артем

В основном это вторые и третьи дети в семье — по 7 малышей. В одной семье он стал пятым. Порадовал месяц и двойней.

В марте произведено 4 регистрации браков, что на 7 меньше по сравнению с прошлым годом.

Проанализировав ситуацию за первый квартал этого года, можно видеть, что диспропорция между появлением на свет мальчиков и девочек выравнялась — на свет появились 33 девочки и 32 мальчика. Причем в основном это первые и вторые дети в семье, таких 50 малышей. Самыми популярными именами среди них стали Максим, Иван, Полина.

К материнству и отцовству люди подходят осознанно. Поэтому средний возраст матерей составил 26 лет, отцов — 29.

Снижаются показатели по количеству заключенных браков. В первом квартале этого года их 29. Прослеживается тенденция увеличения возраста вступающих в брак. Средний возраст мужчин составил 32 года, женщин — 29. Чаще стали регистрироваться пары, которые обрели спутников жизни в возрасте от 31 года и старше, в пенсионном возрасте.

Юлия КАПРАНОВА.

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