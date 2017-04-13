

Толочинским РОСК завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) в отношении жителя Толочина.

Установлено, что 13 марта текущего года 32-летний мужчина, находясь в лесном массиве вблизи административного здания Толочинского лесхоза, нашел лежащее на земле вещество растительного происхождения, которое, по заключению эксперта, является опасным наркотическим средством — марихуаной. Забрав себе, с целью личного потребления, находку, спустя два дня часть ее он скурил, а оставшееся хранил у себя дома. 20 марта в ходе осмотра его квартиры сотрудниками правоохранительных органов обнаружен и изъят сверток с 0,0316 грамма марихуаны.

Таким образом, своими действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Материалы следствия направлены в суд. За незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств толочинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Виктория ДЕНИСЕНОК,

старший следователь Толочинского РОСК.

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