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Миньоны, букеты и белая овечка: в Минске прошел фестиваль воздушных шариков

14.04.2017 20:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Миньоны, Микки-маусы и Пятачок, праздничны торты и букеты — все это и многое другое создавали мастера аэродизайна со всей страны в рамках третьего фестиваля воздушных шаров «Паветра 2017». За два конкурсных дня участникам предстояло подготовить несколько композиций: фигуры на огромных шарах, скульптуры, букеты цветов и герои любимых мультфильмов. Как создавались воздушные инсталляции — смотрите в нашем фоторепортаже.














 
 
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За два конкурсных дня участникам предстояло подготовить несколько композиций: фигуры на огромных шарах, скульптуры, букеты цветов и герои мультфильмов.

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