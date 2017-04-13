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Миньоны, букеты и белая овечка: в Минске прошел фестиваль воздушных шариков
14.04.2017 20:12 — Новости Культуры | Tut.by
Миньоны, Микки-маусы и Пятачок, праздничны торты и букеты — все это и многое другое создавали мастера аэродизайна со всей страны в рамках третьего фестиваля воздушных шаров «Паветра 2017». За два конкурсных дня участникам предстояло подготовить несколько композиций: фигуры на огромных шарах, скульптуры, букеты цветов и герои любимых мультфильмов. Как создавались воздушные инсталляции — смотрите в нашем фоторепортаже.
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За два конкурсных дня участникам предстояло подготовить несколько композиций: фигуры на огромных шарах, скульптуры, букеты цветов и герои мультфильмов.
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