Миньоны, Микки-маусы и Пятачок, праздничны торты и букеты — все это и многое другое создавали мастера аэродизайна со всей страны в рамках третьего фестиваля воздушных шаров «Паветра 2017». За два конкурсных дня участникам предстояло подготовить несколько композиций: фигуры на огромных шарах, скульптуры, букеты цветов и герои любимых мультфильмов. Как создавались воздушные инсталляции — смотрите в нашем фоторепортаже.



















































