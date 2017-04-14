Открытие сезона фонтанов состялось в Минске вечером 14 апреля. Это на две недели раньше обычного срока. Свои коррективы в планы организаторов торжественной церемонии свои коррективы внесла погода: пришлось переждать дождь и град, чтобы провести представление и запустить самый большой столичный фонтан. TUT.BY наблюдал за действом с высоты.

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