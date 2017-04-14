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"Кошка проходит серьезное лечение". Волонтер рассказала подробности спасения животного из вентшахты

15.04.2017 08:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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После падения с большой высоты и 6-дневного голодания и обезвоживания ее здоровье оставляет желать лучшего, пишет «Брестская газета».


«Почти недельное заточение не прошло даром, последствия довольно серьезные, ее нужно выводить из этого состояния и делать по медицинским показаниям множество процедур, в том числе капельницы два раза в день и специальную диету. Это процесс затратный и довольно сложный. Сейчас первоочередная задача — минимизировать последствия, чтобы животное побыстрее восстановилось. Кошка находится у опытного волонтера, который умеет выводить животных из этого состояния», — рассказывает волонтер Ирина Омельянчук.

Именно она организовала операцию по спасению животного. Ирина возглавляет волонтерскую инициативу «Защита прав животных г. Брест». Сообщение о том, что в вентканале многоэтажки на улице Сальникова уже третий день мяукает кошка, оставили на стене группы «ВКонтакте». Пост написала жилец этого дома.


«Поскольку я уже неоднократно занималась такими вопросами, с МЧС взаимодействовала, то решила подключиться», — признается волонтер.

Как выяснилось, животное находилось в 30-метровой вентиляционной шахте с пятницы 7 апреля. Его нужно было срочно спасать. Но сделать это оказалось непросто: вентканал в новостройке достаточно сложной конструкции и было непонятно, на какой именно высоте находится кошка. О том, чтобы делать отверстия во всех квартирах по ходу шахты и речи быть не могло.

После рассказов о сложной и запутанной системе вентиляции Ирина Омельянчук решила сама разобраться в этом. Она выяснила, что проектировал и возводил многоэтажку «Брестжилстрой»:

«Я позвонила в отдел, который проектирует вентиляцию. Когда его сотрудник очень четко и грамотно объяснил мне конструкцию, у меня отлегло от сердца и я поняла, что кошку реально можно достать. Это был поворотный момент во всей истории, когда появились свет в конце тоннеля и надежда вместо бессилия».

Волонтер связалась в МЧС и рассказала, что у проектировщиков можно посмотреть чертежи. На улицу Сальникова приехала Валентина Навоша, начальник отдела отопления и вентиляции управления проектных работ «Брестжилстроя», и кошку с минимальными повреждениями стены вытащили именно в том месте, на которое указала специалист. Так свой вклад в спасение «заложницы» 12 апреля внесла и строительная организация, сотрудники которой, по словам Ирины, проявили себя не только как грамотные, знающие свое дело специалисты, но и отзывчивые люди.

Хозяева квартиры, в которой нужно было пробивать отверстия в стене, дали «добро».

«Конечно, не каждый человек согласится на такое, — говорит Ирина. — Просто они очень милые, добрые, открытые люди, очень приятные в общении, отзывчивые. Я бы сказала, что они даже не колебались.

По словам сотрудников МЧС, стена оказалась достаточно тонкой. Сам процесс «бурения» занял 10−15 минут, и для него понадобились перфоратор и «болгарка».

«Я была в соседней комнате, не стояла у них над душой. Просто сидела и пыталась читать молитвы. Два слова скажу и даже предложение до конца довести не могу, не могу сконцентрироваться. И тут я услышала слова:

«Мы ее видим, она рыжая». И только после этого я подошла", — поделилась своими переживаниями Ирина.

 
Теги: Брест
 
 
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Почти недельное заточение не прошло даром, последствия серьезные, кошке нужно делатьмножество процедур.

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