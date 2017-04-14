МИНСК, 14 апр – Sputnik. За месяц до "Евровидения" в украинской столице продолжается активная подготовка к финалу международного песенного конкурса, сообщает РИА Новости Украина .

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая текущего года. Беларусь на конкурсе представит группа Naviband с песней на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця".

Самая маленькая сцена

Как отметил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, в Международном выставочном центре Киева уже монтируют сцену. Опубликовал он в социальной сети и соответствующие фотографии.

На головній арені #Євробачення2017 повним ходом монтуються головна сцена, грін-рум, глядацькі трибуни, звук та світло, суперсучасні екрани pic.twitter.com/I64TlPYjDN — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 апреля 2017 г.

Выставочный центр, в котором в мае пройдет "Евровидение", вмещает в себя в зависимости от декораций от восьми до 15 тысяч человек. Таким образом, в нынешнем году конкурс состоится на самой маленькой площадке за последние несколько лет.

В городе поставят семь тысяч камер

"На базе городского дата-центра у нас развернута система видеонаблюдения, которая дает возможность подключить до 11 тысяч камер…На данный момент у нас установлены около 4 тысяч видеокамер…Мы проводим работу, чтобы подключить к нашей системе посторонние камеры, которые находятся, например, на торговых центрах, аптеках, банках и других частных учреждениях. Около 7 тысяч камер будут наблюдать за ситуацией", – поделился подробностями подготовки к конкурсу пресс-секретарь киевской мэрии Юрий Назаров.

Всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных.

На главной локации — Международном выставочном центре будут установлены 115 камер видеонаблюдения. Всего же в городе планируется задействовать около десяти тысяч сотрудников правоохранительных органов.

"Евровидение" без алкоголя

Киевская полиция предложила ограничить на время проведения конкурса продажу алкогольных напитков около связанных с "Евровидением" площадок. Инициативу поддержали и некоторые представители городских властей.

В частности, запрет на алкоголь будет действовать на Крещатике, а также территории Международного выставочного центра, где и будут происходить основные мероприятия "Евровидения".

Участников стало меньше

Если еще неделю назад у "Евровидения-2017" было 43 участника, однако теперь их будет лишь 42.



© AFP/ Fabrice COFFRINI ЕВС: мы осуждаем решение Украины по Самойловой

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр. "Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, но не настраивать их друг против друга", – заявила Делтенре. За всю историю "Евровидения" не было случая, чтобы какую-либо страну не допускали к конкурсу.

Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения — 2017".

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.