Провизор Любовь Терехова, случайно узнав о проекте MOVABOX, победила в его третьем этапе и в качестве нематериального вознаграждения получила встречу с поэтом Виктором Жибулем. В качестве материального — коробку с подарками, среди которых — сборник Жибуля "Дятел и дупло" и множество нестандартных сувениров, отсылающих к его творчеству. Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала на встрече читателя с писателем и заключила — поэт в Беларуси, может, и не собирает стадионы, как то было в 60-х, но он все еще ни больше, ни меньше, чем поэт.



© Sputnik / Виктор Толочко Как сделать хорошо всем, кроме бездарей: Жвалевский о налоге на книги

Любить поэзию и коллекционировать марки — дело эстетов

Готовясь к проведению в аптеке "Дня белорусского языка", Любовь решила поработать над собственным языковым уровнем. Так и попала на тест от проекта по популяризации белорусской литературы, MOVABOX, который привел ее позднее на встречу с поэтом.

"Собиралась говорить сегодня по-русски, но отец сказал — что ты, ведь будет белорусскоязычный поэт, говори хоть с ошибками, но по-белорусски!" — рассказала девушка и похвалила уровень самого Жибуля. Последний скромно отмахнулся, мол, вы бы слышали, как говорят люди, выросшие в деревне, у них словарный запас куда шире.

"Поэзия сегодня — дело касты избранных. Проза, научно-популярные книги популярнее поэзии. Например, пользуется популярностью книга "Айчына" Владимира Орлова, высок спрос на детские книги и книги с рисунками. А я автор, чья поэзия частично ориентирована на сценическое исполнение, потому я устраиваю гастроли по белорусским городам, куда моя книга плохо доходит", — рассказал Жибуль корреспонденту Sputnik.

Кстати, небольшие тиражи поэтических сборников он считает нормой. Ведь слишком много любителей поэзии и не должно быть.

"Дело даже не в снижении интереса к поэзии, а в том, что не очень хорошо налажена сеть книготорговли, как не должно быть много коллекционеров марок или чего-то еще более экзотичного. Порядка пятисот экземпляров для поэтического сборника — это нормально", — уверен Жибуль.



© Фото: предоставлено организаторами проекта MOVABOX Провизор Любовь Терехова случайно узнала о проекте MOVABOX и решила принять участие

А вот интересные дизайнерские ходы спасают книгу — в интернете сложно оценить необычную обложку книги. Это то, что также спасает книгу как явление.

Предположив, что сборник отличается от живого чтения поэзии так же, как записанный музыкальный диск — от концерта группы, Sputnik попросил Жибуля разделить поэтов на тех, кого лучше почитать, и тех, кого лучше послушать.

"Послушать лучше Андрея Хадановича, Веру Бурлак, Виталия Рыжкова. Кстати, именно эту мою книгу — "Дятел и дупло" — тоже лучше слушать. А читать, пожалуй, стоит Алеся Розанова, Владимира Некляева (хоть он и исполняет хорошо), Владимира Дубовку, Алеся Дудара, Язэпа Пущу.

Блиц-интервью читателя с писателем

Особенно искренним вышло интервью самой Любови с поэтом. Жибуль охотно отвечал на все вопросы читателя. Sputnik кратко приводит беседу.

— У вас был переломный момент в жизни?

— Пожалуй, это 1994-95 годы, когда я сознательно пошел в литературу, вошел в культурное сообщество. Было много событий: я начал публиковаться, поступил в университет, начал работать в журнале молодых литераторов "Першацвет", куда меня взяли, когда мне было всего 16 лет. К творческому движению "Бум-бам-лит" я стал причастным позже, но это было явление, которое многое изменило в моей жизни, в том числе, взгляды на жизнь и искусство.

— А как вас взяли в журнал?

— Редактор Алесь Масаренко пригласил в литературное объединение при журнале как победителя литературного конкурса, и меня взяли на работу.

— Как воспринимаете критику?

— Я привык к тому, что она есть. Вдруг критики найдут в моих стихотворениях нечто такое, о чем я не задумывался. Сколько критиков, столько и трактовок.

— А что вы делаете в свободное время?

— У меня его мало. Путешествовать люблю. Но часто путешествия соединяются с творческими поездками, когда приглашают в другой город или за рубеж…



© Фото: предоставлено организаторами проекта MOVABOX Поэт Виктор Жибуль старался искренне отвечать на вопросы читательницы

— А кто же за пределами Беларуси придет послушать? Разве там знают белорусский язык?

— Обычно сотрудничаем с переводчиками. Когда мы едем за рубеж, на выступления приходят и местные белорусы. Еще люблю летом ездить в деревню — там у меня родовое поместье.

— А какой ваш любимый автор?

— Довольно много: люблю поэзию Язэпа Пущи, Владимира Дубовки, Янки Юхновца. Мне нравится авангардная поэзия, футуристы, имажинисты, нравятся обэриуты — например, Даниил Хармс и Константин Вагинов. Пару лет назад перечитал почти все его прозаические произведения, он меня впечатляет.

— В какой стране, кроме Беларуси, вы хотели бы жить?

— В некоторых странах и правда хочется задержаться — например, в Норвегии. Но это северная страна, а я привык к теплому климату. Но самый южный город, в котором я был — Одесса. Остался ли бы я там жить? Ну что ж, море недалеко… Но специфика работы привязывает меня к Беларуси. Я бы, наверное, мог найти себе применение за рубежом, подучил бы иностранный язык. Но пока я недоумеваю, почему люди, которые десятилетиями живут в Беларуси, не могут выучить этот язык.

Так какой он?

"Виктор Жибуль не такой, каким я ожидала увидеть поэта. Очень простой и приятный в общении. Мне казалось, диалог будет сложным, разговор будет кружиться вокруг чего-то возвышенного, а я буду сидеть и недоумевать. А на самом деле все оказалось легко", — сказала Любовь о своем общении с поэтом.