TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

Публикация от Сергей (@sergeyca10) Апр 13 2017 в 2:39 PDT

Публикация от Lavon Voŭk (@lavonvouk) Апр 13 2017 в 10:07 PDT

Публикация от дядя Олежа (@oleg_pavlov88) Апр 13 2017 в 2:32 PDT

Публикация от Grisha Bruev (@grisha_bruev) Апр 12 2017 в 11:56 PDT

Публикация от Tata Кругляк (@tatakaverina) Апр 12 2017 в 9:14 PDT

Публикация от Счастливая! (@dm_olivka) Апр 12 2017 в 11:50 PDT

Публикация от Kristina (@nimfadaf) Апр 11 2017 в 3:46 PDT

Публикация от Игорь (@fabian_photo) Апр 11 2017 в 6:08 PDT

Публикация от НОВОСТИ ГОМЕЛЬ LIVE (@gomel_news_live) Апр 10 2017 в 3:10 PDT

Публикация от Alex Morozov (@mmister0206) Апр 12 2017 в 9:06 PDT