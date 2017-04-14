

15 апреля 1935 года в Вашингтоне был подписан первый в истории международный договор о защите культурного наследия. Этот договор лег в основу многих документов современного международного сотрудничества, в том числе ряда актов ЮНЕСКО.

Мы попросили начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марину Сергеевну Дудченко рассказать о структуре учреждений культуры, коллективах, планах и перспективах этой сферы.

— На территории нашего района функционирует 41 учреждение культуры, в том числе 18 клубных учреждений, 2 библиотеки-клуба, историко-краеведческий музей, две школы искусств, — говорит Марина Сергеевна. — Жители отдаленных деревень обслуживаются библиобусом (работает на 7 маршрутах в 16 населенных пунктах) и автоклубом (в зоне обслуживания его 80 сельских населенных пунктов). На базе учреждений культуры района работает 11 коллективов со званием “народный”, которые достойно представляли район на мероприятиях в рамках Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”, 23-го Международного фестиваля песни и музыки “Днепровские голоса в Дубровно”, в областном конкурсе клубов “Ветеран” и других.

Образцовый хореографический коллектив “Каханачка” Кохановской ДШИ завоевал множество дипломов в областных и международных конкурсах. Следует отметить народный ансамбль песни и музыки “Александрина” Кохановской ДШИ, народный театр “Балаболы”, народный вокальный ансамбль “Явар” и ансамбль старинной музыки “Друтичи” Толочинской ДШИ. Подтвердил звание народного театр миниатюр при районном Центре культуры и народного творчества. В мае будет подтверждать свое звание народного клуб мастеров и художников-любителей Дома ремесел.

— Как обстоит в данной сфере с кадрами молодых работников?

— Конечно, потребность в кадрах мы испытываем, но в кадрах квалифицированных, со специальным образованием. Имеются вакансии директоров сельских Домов культуры в агрогородках Серковицы и Воронцевичи. В этом году, к сожалению, молодые специалисты к нам не прибывали. Те, кто приходил по распределению, либо перераспределились в связи с изменением семейного положения, либо поступили в вузы.

— Каково ближайшее будущее учреждений культуры на селе?

— Под закрытие планируется Волковичский сельский клуб. Но данный населенный пункт и прилегающие к нему деревни не останутся без внимания. Они будут обслуживаться библиобусом и автоклубом.

— Каковы предстоящие планы на этот год?

— Традиционно у нас запланировано и проводится множество мероприятий, концертов. В апреле отпразднует юбилей клуб “Ветеран”. Планируем провести праздничные мероприятия в честь 40-летия народного коллектива “Явар” (руководитель Ерашова С. Н.). Потом нас ожидает торжественное открытие городского фонтана. Ожидается прибытие делегации из Российской Федерации, готовится для гостей культурная и экскурсионная программа. Идет подготовка к чествованию трудовых коллективов и лучших работников в связи с занесением их на районную Доску почета. Будет проходить реализация проекта в историко-краеведческом музее с участием финансирования по программе ЕС/ПРООН. Продолжится проект “Звездное лето”.

Во втором квартале планируется провести текущий ремонт Толочинской и Кохановской детских школ искусств, Славенского сельского Дома культуры.

Юлия КАПРАНОВА.

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