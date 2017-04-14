

Житель деревни Добровольск за свою жизнь имеет уже более десяти судимостей. При этом значительную часть его “послужного” списка занимают кражи. Отбыв последний из своих многочисленных сроков лишения свободы, мужчина, казалось бы, встал на путь исправления — на протяжении пяти лет не преступал черту закона. Но, к сожалению, полностью избавиться от привычки поживиться за счет других не сумел.

В январе текущего года он основательно приложился к бутылке, на работу ходить перестал. Как обычно бывает в таких случаях, деньги скоро закончились, но душа требовала продолжения банкета. Ничего другого, как взяться за старое, мужчина не придумал и, чтобы поправить свое материальное положение, отправился в соседние Обольцы. Там он сорвал замок с двери дома местного жителя и завладел его имуществом.

Тем самым мужчина совершил свое очередное преступление по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная с проникновением в жилище). Недавно состоялся суд, в соответствии с решением которого преступник ближайшее время снова проведет за решеткой.

Антон ВАЛЕВИЧ,

старший следователь Толочинского РОСК.

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