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Желание выпить привело жителя Толочинского района за решетку
15.04.2017 08:48 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
В январе текущего года он основательно приложился к бутылке, на работу ходить перестал. Как обычно бывает в таких случаях, деньги скоро закончились, но душа требовала продолжения банкета. Ничего другого, как взяться за старое, мужчина не придумал и, чтобы поправить свое материальное положение, отправился в соседние Обольцы. Там он сорвал замок с двери дома местного жителя и завладел его имуществом.
Тем самым мужчина совершил свое очередное преступление по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная с проникновением в жилище). Недавно состоялся суд, в соответствии с решением которого преступник ближайшее время снова проведет за решеткой.
Антон ВАЛЕВИЧ,
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