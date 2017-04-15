Пятилетняя брестчанка Дария Скоморощенко, которая в конце прошлого года удивила зрителей передачи Максима Галкина «Лучше всех» тем, что прочитала и запомнила более 100 книг , приняла участие в российском шоу «Золото нации».

Видео: WeiT Media

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Телепередача «Золото нации» знакомит зрителей с одаренными детьми. В проекте принимают участие 40 вундеркиндов в возрасте от 5 до 12 лет, которые являются знатоками различных наук.

Участники шоу разделены на восемь команд. В каждом выпуске в интеллектуальную схватку вступают две команды по пять человек в каждой.

«Тематические задания подбираются командой специалистов проекта, и пройти их будет под силу только самым эрудированным, образованным, гениальным и удивительным детям. За каждое правильно выполненное задание команда получает подсказки, которые будут иметь значение в финальном этапе — квесте. Команда, победившая в первом отборочном этапе, остается в шоу и переходит в полуфинал, где и продолжит борьбу. Победитель определится в финале шоу, им станет одна команда целиком», — указано в описаниии проекта.

Во время своего выступления Дария смогла справится с задачей и выиграла подсказку для своей команды. Эксперт шоу, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований, кандидат биологических наук Василий Ключарев, испытывал ее память. Эксперт брал одну из 100 книг, которые читала Дария, зачитывал отрывок, а она должна была определить название книги и автора. Брестчанка справилась с заданием на «ура».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Судя по всему у тебя действительно шикарная память. Ты большая молодец», — заключил Василий Ключарев.

Напомним, не так давно Дария была в Украине, где принимала участие в детской версии шоу «Рассмеши комика». Там девочка выиграла 50 тысяч гривен (около 2 тысяч долларов).

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