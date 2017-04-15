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"Шикарная память". 5-летняя брестчанка продолжает удивлять зрителей и экспертов на российском ТВ
16.04.2017 00:40 — Новости Культуры | Tut.by
Пятилетняя брестчанка Дария Скоморощенко, которая в конце прошлого года удивила зрителей передачи Максима Галкина «Лучше всех» тем, что
Видео:
Телепередача «Золото нации» знакомит зрителей с одаренными детьми. В проекте принимают участие 40 вундеркиндов в возрасте от 5 до 12 лет, которые являются знатоками различных наук.
Участники шоу разделены на восемь команд. В каждом выпуске в интеллектуальную схватку вступают две команды по пять человек в каждой.
«Тематические задания подбираются командой специалистов проекта, и пройти их будет под силу только самым эрудированным, образованным, гениальным и удивительным детям. За каждое правильно выполненное задание команда получает подсказки, которые будут иметь значение в финальном этапе — квесте. Команда, победившая в первом отборочном этапе, остается в шоу и переходит в полуфинал, где и продолжит борьбу. Победитель определится в финале шоу, им станет одна команда целиком», —
Во время своего выступления Дария смогла справится с задачей и выиграла подсказку для своей команды. Эксперт шоу, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований, кандидат биологических наук Василий Ключарев, испытывал ее память. Эксперт брал одну из 100 книг, которые читала Дария, зачитывал отрывок, а она должна была определить название книги и автора. Брестчанка справилась с заданием на «ура».
«Судя по всему у тебя действительно шикарная память. Ты большая молодец», — заключил Василий Ключарев.
Напомним, не так давно Дария была в Украине, где принимала участие в детской версии шоу «Рассмеши комика». Там
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Девочка успешно справилась с заданием эксперта.
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