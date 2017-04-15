В священном для христиан городе Вифлееме побывали на минувшей неделе артисты Брестского театра кукол вместе с художественным руководителем Михаилом Шавелем. Там с 1 по 10 апреля проходил международный театральный фестиваль для детей и юношества «Ялла-Ялла», в котором впервые участвовал коллектив из Беларуси.



Фото: Брестский театр кукол

В Палестину брестчане привезли одну из своих старейших постановок «Рыгорка – ясная зорка». Премьера спектакля-эксперимента, возрождавшего традиции белорусского народного театра, батлейки, состоялась в 1990 году. Историю о том, как ангел послал пожилой супружеской паре мальчика Рыгорку, на сцене поставил Олег Жюгжда (главный режиссер Гродненского областного театра кукол тогда работал в Бресте). По сюжету, мальчик вырос добрым и мужественным, он победил злого Змея, тем самым спас от беды свой народ. Автором сказки, которая легла в основу постановки для ребят старше семи лет, является белорусский поэт и драматург Анатолий Вертинский.

В Брестском театре кукол спектакль «Рыгорка – ясная зорка» можно посмотреть, как правило, в период рождественских праздников, а в Вифлееме он порадовал зрителей в преддверии Пасхи. 5 апреля брестчане сыграли его на сцене театра «Аль-Харах» дважды. Кстати, этот театр и является организатором фестиваля «Ялла-Ялла».

В спектакле, который в рамках других международных фестивалей видели зрители Германии, Австрии, Украины, России, Словении и Польши, играют заслуженные артисты Республики Беларусь Иван Герасевич и Тамара Тевосян, ведущий мастер сцены Юрий Тесля и композитор, заведующий музыкальной частью Анатолий Богданов (музыку, написал Владимир Кондрусевич).





– Нас приглашали на фестиваль в Вифлеем еще три года назад, я тогда предложил организаторам спектакль для взрослых «Холстомер», но они не поняли и не приняли, – рассказал «Заре» художественный руководитель театра Михаил Шавель (заметим, в 2011 году на XV Всемирном фестивале театров кукол в Чехии спектакль «Холстомер» удостоен Гран-при и дипломов за лучшие режиссуру, сценографию и музыкальное оформление). – Сейчас на белорусскую батлейку палестинцы дали «добро». На фестивале второй раз мы показывали постановку с комментариями на арабском. Зритель воспринял его на ура! Главная идея спектакля «Рыгорка – ясная зорка» в том, что не всегда люди за добро платят добром, но зло должно быть побеждено.

Участниками фестиваля также стали коллективы из Палестины, Польши, Аргентины, Дании и Швеции. Брестчане смогли посмотреть некоторые выступления коллег, была организована насыщенная культурная программа.

– Мы ездили в Иерусалим в Храм Господен, смогли дотронуться до надгробного камня Иисуса Христа. Побывали и в Храме Рождества в Вифлееме. Прикоснулись к 14-конечной Вифлеемской звезде, к яселькам этой святыни, к иконе Божией Матери Вифлеемской (единственная из известных икон, где Божия Матерь улыбается!). Оба храма меня очень впечатлили! – вспоминает Михаил Александрович. – Весь мир стремится там побывать и окунуться в атмосферу великого праздника! Мы также увидели стену, которая разделяет Израиль и Палестину. Ее протяженность – 730 километров, высота – 8 – 10 метров. Она строилась 15 лет! Климат там другой (кстати, было 25 градусов тепла), другие менталитет и образ жизни людей, другая культура... Организаторы нас очень опекали, помогали при установке декораций. Питание и проживание тоже устраивали. Все было очень продумано!





– Поездку на фестиваль в Вифлеем можно назвать особенной, потому что мы побывали на Святой Земле, – рассказал «Заре» заслуженный артист Беларуси Иван Герасевич, постоянный исполнитель роли Рыгорки. – Конечно, в первую очередь мы поехали показать себя на международном фестивале. У белорусского языка с арабским нет ничего общего, поэтому зрителям было трудновато понять происходящее, но все остались довольны.

Дальняя дорога для брестских кукольников была совсем не утомительной. Сначала доехали до Минска, оттуда полетели в Тель-Авив, затем на автобусе добрались до городка Бейджала в полутора километрах от Вифлеема, где и разместились.

– В Байджале 11 тысяч жителей. Место гористое, очень узкие улочки, можно легко заблудиться, – продолжает Иван Прокофьевич. – В Иерусалиме местность более ровная. Там в старом городе ходит много военных (в том числе женщин) с автоматами. Встречали их группами от пяти до семи человек! На границе между Палестиной и Израилем очень серьезный досмотр. Непривычно, конечно, но это не омрачило хорошие впечатления.

– Побывать на Святой Земле – мечта очень многих, – рассказала заслуженная артистка Беларуси Тамара Тевосян, исполнительница в фестивальном спектакле роли Ангела. – Арабы – открытые доброжелательные люди, нас приняли хорошо. Я поняла, что это молодой фестиваль, он еще развивается. Приятно, что после нашего спектакля дети побежали на сцену смотреть кукол и фотографироваться с нами. Особенно хотели сделать фото на память с ангелом.

Кстати, следующая поездка артистов Брестского театра кукол запланирована на июнь: в Воронеже состоится Платоновский фестиваль искусств. Брестчане покажут там спектакль для взрослых «Фро» по произведению Андрея Платонова. Эта постановка Руслана Кудашова (Россия, Санкт-Петербург) уже является победителем Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия»!