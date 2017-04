Клифтон Джеймс, исполнивший роль шерифа в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 96 лет в городе Гладстон (штат Орегон). Об этом сообщило издание Hollywood Reporter .



Фото: www.imdb.com

Дочь американского актера сообщила, что он скончался дома от осложнений, вызванных диабетом. "Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни", - добавила она.

Часто игравший жителя южных штатов, на заре своей карьеры Джеймс любил выступать на театральных подмостках Нью-Йорка. Он получил известность в том числе благодаря роли администратора магазина в фильме "Хладнокровный Люк" (Cool Hand Luke, 1967). В знаменитой киносаге о британском секретном агенте он появился в фильмах "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973) и "Человек с золотым пистолетом" (The Man with the Golden Gun, 1974).

Джеймс родился в 1920 году в штате Вашингтон. Он был ветераном Второй мировой войны, кавалером государственных наград, в том числе двух медалей "Пурпурное сердце".