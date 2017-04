МИНСК, 16 апр — Sputnik. Новый фильм из серии "Форсаж" стал самым прибыльным в истории кинематографа по итогам премьерного уик-энда, заявили на выходных в Universal Studios.



© Фото: из личного архива автора "Форсаж-8": в Голливуде признали Крым российским

"Форсаж 8" (The Fate of the Furious) — боевик с Вином Дизелем, Дуэйном Джонсоном, Джейсоном Стэтхемом и Мишель Родригес. Производственный бюджет киноленты составил 250 миллионов долларов и окупился за первые выходные практически вдвое.

Как заявили в киностудии, новый "Форсаж" собрал за премьерный уик-энд более 532 миллионов долларов — тем самым боевик установил новый рекорд по стартовым сборам в прокате. Ранее рекорд принадлежал ленте "Звездные войны: Пробуждение силы", вышедшей в 2015 году.

Учитывая в целом положительные отзывы поклонников серии о "Форсаж 8", можно ожидать, что кассовые сборы ленты перевалят за миллиард долларов. Киностудия уже пообещала две новые части фильма — в 2019 и 2021 годах.