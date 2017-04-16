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Посольство США в Лондоне допросило как террориста трехмесячного ребенка

17.04.2017 09:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос по подозрению в терроризме трехмесячного ребенка из-за допущенного его дедушкой ошибки во время заполнения визовой анкеты для поездки во Флориду, передает The Guardian.

Во время заполнения анкеты мужчина по ошибке ответил «да» на вопрос о том, имеет ли его внук отношение к террористической деятельности, после чего ребенка вызвали на разговор.

«Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред», — прокомментировал происходящее 62-летний Пол Кеньон.

Он также сообщил, что его внук ни разу не заплакал в ходе допроса, и посетовал на отсутствие чувства юмора у дипломатов. Свою ошибку мужчина назвал «очень дорогой», так как семье пришлось потратить £3000 из-за первоначального отказа в получении визы.

 
 
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Во время заполнения анкеты мужчина по ошибке ответил "да" на вопрос о том, имеет ли его внук отношение к террористической деятельности, после чего ребенка вызвали...

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