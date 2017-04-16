МИНСК, 17 апр — Sputnik. Боевик "Форсаж 8" возглавил белорусский прокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

"Форсаж 8" вышел в мировой прокат на минувшей неделе и уже успел установить рекорд по кассовым сборам: в первые дни картина заработала более 532 миллионов долларов.

Высокие сборы у картины и в Беларуси. Так, только в столичной государственной сети кинотеатров очередной боевик франшизы посмотрели более 70 тысяч человек, которые принесли ленте порядка 208 тысяч рублей.

На втором месте по сборам в столице — российская картина "Время первых", которую посмотрели около 11 тысяч зрителей, а сборы ее составили почти 30 тысяч рублей. Третье место занимает мультфильм "Босс-молокосос" — его посмотрели около 4,6 тысячи человек, а сборы составили чуть менее 22 тысяч рублей.

Замыкают топ-5 фильмы "Призрак в доспехах" (10 тыс. рублей) и "Уйти красиво" (9,9 тыс. рублей).

Также благодаря минувшей неделе отметку в миллиард долларов перешагнула сказка "Красавица и чудовище" — таким образом, фильм Disney стал первым в этом году, собравшим более этого числа.