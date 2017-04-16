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Любовное письмо Хемингуэя Марлен Дитрих продадут с аукциона

17.04.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Письмо, в котором Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион. Лот оценивается в 30 тысяч долларов и уйдет с молотка аукционной галереи Swann в Нью-Йорке 4 мая.


Эрнест Хемингуэй. Фото: Википедия

Хемингуэй отправил письмо Дитрих в августе 1952 года с Кубы, где тогда жил. За год до этого она призналась, что хранит его фотографию у изголовья.

Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор регулярно переписывались. При этом писатель и актриса не состояли в отношениях. В письме Хемигуэй объясняет это тем, что они стали «жертвами неодновременной страсти».

Тем не менее, в послании он неоднократно признается Дитрих в любви. В частности, Хемингуэй пишет: «Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда».

Письмо подписано: «С любовью, мистер Папа».

Переписка голливудской звезды и нобелевского лауреата частично хранится в архивах, а частично у их потомков. Внуки Дитрих в последние несколько лет уже выставляли полученные ею от писателя письма на аукцион.

 
 
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Письмо, в котором Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион. Лот оценивается в 30 тысяч долларов и уйдет с молотка аукционной...

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