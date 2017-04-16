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Обнимашки с когтями. Львы из Словакии ведут себя как домашние кошки

17.04.2017 12:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сотрудница словацкого рекреационного центра для животных, спасенных из цирков и зоопарков, на собственном примере показала: даже львы могут быть всего лишь милыми кошками, если правильно к ним относиться. Огромные львицы по-настоящему обнимают женщину, и дело вовсе не в синдроме утенка.

Львы могут казаться большими и страшными, но для кого-то вроде Михаэллы Зимановой из парка «Малкиа» это всего лишь кошки. В парке, который занимается спасением животных из мест, где с ними плохо обращаются, находят приют различные звери (и птицы) из цирков, зоопарков и частных коллекций в Словакии. Одними из таких стали две львицы, Малкиа и Адель, которые уж очень рады видеть заботящуюся о них женщину. Со стороны может показаться, что она в опасности, но на самом деле единственное, что ей угрожает, — это смерть от обнимашек.

Львица Малкиа названа в честь парка или, наоборот, он назван в честь нее: кошка стала первым животным, спасённым Михаэллой. До того как женщина открыла парк, Малкиа (которая была еще львенком) жила у нее дома с золотистым ретривером, и кошка переняла многие повадки и привычки домашнего животного — она даже может позволить почесать себе пузо (и без ловушки с захватом лапами, как это делают некоторые кошки).

Несмотря на то, что парк «Малкиа» позиционирует себя как приют для больших кошек, там есть и другие животные: бурый медведь, волк, лемуры, гиббон, сурикаты, верблюды, ламы, редкие черепахи и экзотические птицы. Но основные звезды парка все же кошки: тигры, ягуар, гепард, пума, снежный барс и львы — обычные и белые.

 
 
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Сотрудница словацкого рекреационного центра для животных, спасенных из цирков и зоопарков, на собственном примере показала, что в конце концов даже львы могут...

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