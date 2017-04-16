

Роль отрасли животноводства для каждого предприятия невозможно переоценить. Поэтому самое пристальное внимание на всех уровнях к каждому грамму и привесов, и удоев.

— Даже рядовая доярка, — заметила заведующая МТФ “Новое Село” УП “Племзавод “Реконструктор” Жанна Анатольевна Снапкова, — считает все до копейки, что она нарабатывает для хозяйства и себе в зарплату. Просто ходить на ферму и отбывать время люди, это в основном молодежь в нашем коллективе, не желают. Поэтому на фоне общих требований к расстановке скота по продуктивности, к его кормлению доярки значительно подняли планку требований и к себе, выполнению технологических операций…

Настроение заведующей понятное. Она в ответе за всех и радуется и переживает за каждого. А в итоге — за полученный результат. А он не всегда стабилен. К примеру, 5 апреля надой по ферме составил 1940 килограммов, на следующий день — 2020 килограммов.

Плюс — это хорошо, но так не всегда. Объяснение, что своих кормов нет, а на привозных с их количеством и качеством далеко не уедешь, абсолютно слабое утешение. Но изменить положение с кормами не в их силах, а вот все зависящее от человеческого фактора стараются предусмотреть — по чистоте, порядку на ферме, санитарии.

Раскладку цифр в целом по хозяйству сделал главный зоотехник Александр Владимирович Чашинский. Специалист, как и требуется, владеет каждой из них, называет убедительно причины просчетов, слагаемые успехов. Чем-то доволен, чем-то всерьез озабочен.

Все три месяца подряд продажа молока здесь идет сортом “экстра”. В рацион кормления входят кукурузный силос, 20 килограммов на голову, измельченная кормовая солома и 300 граммов на литр молока для дойного стада комбикорма. За март растелились 140 голов коров, а всего новостельных сейчас 267 голов. Молодняк на доращивании получает КР-1. Идут массовые отелы. Если раньше доярка от своей группы коров передавала теляток на доращивание один раз в два месяца, то теперь она делает это каждую двадцатидневку. Чтобы уменьшить по группе доращивания расход цельного молока, используется его заменитель.

С самого начала апреля телочное поголовье предслучного возраста (150 голов из Плоского и 112 голов из Райцев) выпасается в Плоском на отведенных участках. Речь пока не идет о том, чтобы на выпасе накормить скот, а вот полноценное оздоровление на свежем воздухе он получает. Идет постепенная подготовка его и к предстоящему круглосуточному выпасу. Пастухами на этом гурте работают три человека. Режим пастьбы с 8 до 18 часов. На ночь дается кормовая солома. И в поле, и в помещении всегда в наличии вода, соль.

— В течение двух-трех дней, — замечает Александр Владимирович, — добавим в это стадо еще 70 голов весовыми кондициями скота не менее 200 килограммов…

Еще одно стадо, а этот 132 головы, бычки старше года, выпасается в Харлинцах. На ночь в рацион добавляется солома яровая, сенаж, частично сено в расчете 1 килограмм на голову. В ближайшие дни будет добавлено в стадо еще 30 голов бычков.

Телушки, которые пойдут под осеменение, 230 голов, будут выпасаться в Райцах. Имеется стойло для их содержания.

Для выпаса дойного стада готовятся пастбища в Муравничах, для этого пробороновано 105 гектаров площадей под травами, внесен карбамид, и в Новом Селе, где тоже произведены боронование и подкормка. Дойное стадо распределено по четырем гуртам. Два из них на 250 голов будут выпасаться в режиме круглых суток в Райцах и два гурта на 200 голов — в Новом Селе. Ремонт ПДУ произведен, осталось только поменять верх в одной из установок и выполнить их покраску, выделены трактора для обслуживания передвижных установок, подобраны пастухи. Выдана пастухам спецодежда, кроме сапог. Частично к уже имеющимся будут заказаны плащи. Выгон дойного стада на пастбище планируется уже в ближайшие дни.

— По производству молока, — замечает главный зоотехник, — к прошлому году пока минусуем. Но сделали расчеты, определили возможности, видим, что нам по силам иметь большее молоко. За корма, что берем из других предприятий, рассчитываемся вовремя, ведем погашение задолженности…

Подготовка к пастбищному периоду в УП “Племзавод “Реконструктор” ведется, и ведется целенаправленно и конкретно. Это, безусловно, принесет свой результат. По крайней мере, на это сейчас не просто рассчитывают, а активно и предметно работают.

Виктор БИРЮКОВ.

Мария ХМЕЛЮК.

НА СНИМКЕ: Владимир Хаецкий начинает этой весной в хозяйстве свой семнадцатый сезон по выпасу скота.

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