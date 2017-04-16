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Disney начал строить тематический парк по "Звездным войнам"

17.04.2017 15:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Компания Disney, которой теперь принадлежат все права на франшизу «Звездные войны», начала постройку парка развлечений на тему кинематографической саги. Судя по концептам, это будет похоже не на Disneyland, а на Westworld — территорию, где у посетителей будет эффект полного погружения.


Парк, посвященный «Звездным войнам». Фото: disneyparks.disney.go.com

О новом парке развлечений компании Disney, который должен открыться в 2019 году, пишет Mashable. Название уже придумано, оригинальным его не назовешь: Star Wars Land. А вот концепция для Disney новая: никаких игровых автоматов, ростовых кукол и вообще классических развлечений. Посетители должны попасть в мир «Звездных войн» и почувствовать себя так, будто они реально попали внутрь фильма. Вот небольшой проморолик:

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У парка уже есть свой блог. Вот как там описывают концепцию Star Wars Land: «Отдаленное поселение когда-то было оживленным перекрестком субсветовых торговых путей, но теперь, когда стали доступны путешествия в гиперпространстве, значение его сошло на нет. Теперь оно стало домом для тех, кто не любит лишнего внимания, процветающей гаванью для контрабандистов, мошенников и искателей приключений, которые отправляются в далекий космос, не нанесенный на карты. К тому же это удобное убежище для тех, кто хочет укрыться от всепроникающего внимания Первого Ордена».

По словам создателей, будущий парк в Анахайме, штат Калифорния, призван создавать впечатление реальности. Камни в нем будут камнями, дерево — деревом, а актеры, исполняющие роли обитателей Галактики, будут максимально реалистичны. Здесь будут рынок, частные дома, постоялые дворы, трактиры, а где-то в тихом месте будет припаркован и «Сокол тысячелетия», который привел сюда Чубакка (персонаж «Звездных войн»). Возможно, кому-то повезет и он посидит за его штурвалом.

 
 
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Компания Disney, которой теперь принадлежат все права на франшизу "Звёздные войны", начала постройку парка развлечений на тему кинематографической саги. Судя по...

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