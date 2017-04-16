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Disney начал строить тематический парк по "Звездным войнам"
17.04.2017 15:23 — Новости Культуры | Tut.by
Компания Disney, которой теперь принадлежат все права на франшизу «Звездные войны», начала постройку парка развлечений на тему кинематографической саги. Судя по концептам, это будет похоже не на Disneyland, а на Westworld — территорию, где у посетителей будет эффект полного погружения.
О новом парке развлечений компании Disney, который должен открыться в 2019 году,
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У парка уже есть свой блог. Вот как там
По словам создателей, будущий парк в Анахайме, штат Калифорния, призван создавать впечатление реальности. Камни в нем будут камнями, дерево — деревом, а актеры, исполняющие роли обитателей Галактики, будут максимально реалистичны. Здесь будут рынок, частные дома, постоялые дворы, трактиры, а где-то в тихом месте будет припаркован и «Сокол тысячелетия», который привел сюда Чубакка (персонаж «Звездных войн»). Возможно, кому-то повезет и он посидит за его штурвалом.
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Компания Disney, которой теперь принадлежат все права на франшизу "Звёздные войны", начала постройку парка развлечений на тему кинематографической саги. Судя по...
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