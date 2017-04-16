﻿ Хоругвь гетмана Христофора Радзивилла представят на выставке в Мирском замке. 21.by
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Хоругвь гетмана Христофора Радзивилла представят на выставке в Мирском замке

17.04.2017 18:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Четырехметровую хоругвь гетмана Христофора Радзивилла впервые представят на выставке в Мирском замке, в рамках международного проекта «Ultima ratio regum. Беларусь в Северных войнах середины XVII — начала XVIII века». Его открытие запланировано на 21 апреля. На выставке также можно будет увидеть оригинальные военные хоругви разных времен, сообщает БЕЛТА.


Фото: Андрей Дыбовский, globus.tut.by, носит иллюстративный характер

Одна из главных задач совместного международного проекта музея «Замковый комплекс «Мир» и Национального исторического музея Беларуси, регионального музея Биржайскага края «Селла» (Литва), Музея армии (Швеция) — рассказать широкой аудитории не только классическую историю Северных войн, а прежде всего историю людей, обществ, тогдашних сообществ, государств, военных институтов, военной культуры и технологий, их тесную взаимосвязь и взаимовлияние. Работа над масштабной выставкой длилась два года. Немалую роль в воплощении идеи проекта в реальность сыграл международный проект MOST и Институт имени Гете.

У белорусского зрителя впервые появилась возможность ознакомиться с оригинальными военными хоругвями, которые привезены из Музея армии (Стокгольм). Особое место среди экспонатов занимает четырехметровая хоругвь гетмана Христофора Радзивилла с изображением княжеского герба.

Посетителям выставки предоставляется возможность представить, каким был Мирский замок и его окрестности в XVII—XVIII веках, а также ознакомиться с историей Северных войн через гравированные портреты и батальные сцены, планы и карты, медали и монеты, хозяйственные вещи, флаги и предметы роскоши, редкие артефакты войны. Выставка продлится по 24 сентября.

 
 
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Четырехметровую хоругвь гетмана Христофора Радзивилла впервые представят на выставке в Мирском замке, в рамках международного проекта "Ultima ratio regum. Беларусь в...

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