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Хоругвь гетмана Христофора Радзивилла представят на выставке в Мирском замке
17.04.2017 18:08 — Новости Культуры | Tut.by
Четырехметровую хоругвь гетмана Христофора Радзивилла впервые представят на выставке в Мирском замке, в рамках международного проекта «Ultima ratio regum. Беларусь в Северных войнах середины XVII — начала XVIII века». Его открытие запланировано на 21 апреля. На выставке также можно будет увидеть оригинальные военные хоругви разных времен,
Одна из главных задач совместного международного проекта музея «Замковый комплекс «Мир» и Национального исторического музея Беларуси, регионального музея Биржайскага края «Селла» (Литва), Музея армии (Швеция) — рассказать широкой аудитории не только классическую историю Северных войн, а прежде всего историю людей, обществ, тогдашних сообществ, государств, военных институтов, военной культуры и технологий, их тесную взаимосвязь и взаимовлияние. Работа над масштабной выставкой длилась два года. Немалую роль в воплощении идеи проекта в реальность сыграл международный проект MOST и Институт имени Гете.
У белорусского зрителя впервые появилась возможность ознакомиться с оригинальными военными хоругвями, которые привезены из Музея армии (Стокгольм). Особое место среди экспонатов занимает четырехметровая хоругвь гетмана Христофора Радзивилла с изображением княжеского герба.
Посетителям выставки предоставляется возможность представить, каким был Мирский замок и его окрестности в XVII—XVIII веках, а также ознакомиться с историей Северных войн через гравированные портреты и батальные сцены, планы и карты, медали и монеты, хозяйственные вещи, флаги и предметы роскоши, редкие артефакты войны. Выставка продлится по 24 сентября.
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Четырехметровую хоругвь гетмана Христофора Радзивилла впервые представят на выставке в Мирском замке, в рамках международного проекта "Ultima ratio regum. Беларусь в...
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