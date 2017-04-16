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Апрельское заснеженное утро понедельника в Уручье с высоты
17.04.2017 18:14 — Новости Культуры | Tut.by
Погода в середине апреля значительно испортилась, и вместо весеннего тепла на фоне яркого солнца пошел снег. Понимая, что значительная часть автолюбителей уже сменила зимнюю резину на летнюю, стоило ожидать утром понедельника масштабных пробок на въездах в город. Потому камера TUT.BY поднялась над въездом в Минск через Уручье и сняла красивое утро буднего дня столицы.
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Камера TUT.BY поднялась над въездом в Минск через Уручье и сняла красивое утро буднего дня столицы.
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