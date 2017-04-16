За две недели мы проехали 8,5 тысячи километров, направляясь к волшебным видам американских штатов Юта и Аризона. Минимум подготовки и предварительной информации. Три пересадки на самолетах. Потерянные чемоданы. Но впереди нас ждали торнадо, лунные пейзажи и виды сказочной красоты.

Автор сегодняшнего « Фотоотдыха »: читательница Людмила Носкова





Парк гоблинов и бурундуки-попрошайки

Первый фотоаппарат, полученный в подарок, изменил мою жизнь. Новые путешествия, знакомства, выставки, создание фотоальбомов про Крым и как итог — моей большой книги про фотографию и ее обработку.

Книга заинтересовала Валерию - в прошлом москвичку, а теперь необычно активную американку. Эта чудная женщина вырастила троих детей, сохранила авантюризм молодости и объездила полмира. Далее цепочка выстроилась следующим образом: фейсбук — книга — знакомство — приглашение.

Первые дни оказались, как и положено, самыми тяжелыми. Штат Юта встретил непривычным для нас жарким солнцем и горячим обжигающим воздухом.

В Национальном парке Колорадо началось знакомство с пустынями. Но главное испытание жарой пришлось на второй день, когда мы приехали в парк Арок, представляющий собой крупнейшую коллекцию уникальных скульптур, созданных природой с помощью воды и ветра.





Именно в этот день стали понятны слова «умереть от жары». Более 40 градусов! Но это было почти ничего по сравнению с раскаленным песком под ногами и нагретыми, как сковородка, горными образованиями в виде арок.

В тот момент я поняла, что минус 27 градусов на морозном рассвете переносятся белорусами куда легче! Спасала машина с хорошим кондиционером и вода. Ее должно быть много, а лучше очень много!









Следующим чудом, с которым мы познакомились, был крошечный парк Гоблинов. Уже с дороги стали заметны смешные образования причудливой формы, похожие на большущие грибы или смешных сказочных героев. Все это результат эрозии.





Вот бы такое место во времена нашего счастливого советского детства, когда мы играли в казаков-разбойников на соседней стройке! Эти места как будто созданы для таких игр!

Главной достопримечательностью парка Каньонлэндс является 25-метровая Меса Арка над самым обрывом реки Колорадо.

Самое привлекательное время для посещения арки — рассвет, когда первые лучи солнца окрашивают ее изнутри в красно-оранжевый цвет. Поэтому на рассвете здесь, на небольшой площадке, собирается толпа фотографов. Если приехать очень рано, то найти место для своих двух ног еще как-то возможно, но для трех ног своего верного друга-штатива не получится никак. Поэтому нам пришлось приехать еще раз на следующее утро затемно, чтобы занять места в первом ряду.





Сам парк Каньонлэндс охватывает огромную территорию нетронутой природы в месте слияния рек Грин и Колорадо. На протяжении миллионов лет реки и их небольшие притоки вырезали среди осадочных пластов породы каньоны удивительных форм с широким диапазоном цветов. Это высотная пустыня от 1480 до 2880 метров над уровнем моря.

Примерно 10 миллионов лет назад пласты породы в земной коре сместились. Западная часть континента поднялась. В результате реки вырезали русла в пластах породы и сформировались каньоны рек глубиной 600 метров. Это поистине марсианские пейзажи!









Здесь очень жаркое лето, холодная зима и меньше 250 мм осадков ежегодно. В течение дня температура может колебаться в пределах 50 градусов.

Брайс каньон удивил своим масштабом. Главная достопримечательность парка — острые шпили необычной геологической структуры, называемые худу.





Благодаря воздействию эрозии они превратились в удивительный массив фантастических форм и расцветок. Худу представляют собой высокие и тонкие шпили горной породы. Размеры варьируются в диапазоне от среднего человеческого роста до высоты 10-этажного здания.





Эти скальные образования выглядят настолько эффектно благодаря наличию окисленных микроэлементов, создающих более 60 оттенков красного, желтого, фиолетового и белого цвета.

Надвигающаяся гроза добавила драматичности, небо потемнело, а первые капли дождя сделали краски еще ярче и насыщеннее. Только ходить стало скользко.









Особое настроение этой величественности придавали бурундучки-попрошайки. Они становились на задние лапки и преданно смотрели в глаза. Кормление животных в парках запрещено. Но разве можно устоять перед этими глазами? Пакет с орехами стал меньше в два раза.





В поисках Зебры и Тоннеля

Невероятные приключения начались на седьмой день нашего путешествия. Рано утром мы оставили машину и отправились на поиски малоизвестных щелевых каньонов Зебра и Тоннель.





Поиски были долгими и мучительными. Точной карты не было. В туристическом центре нам дали лишь примерную схему движения с очень условными метками. Мы шли по почти пересохшему устью реки, теряясь и мучаясь в догадках. К ногам прилипала грязь еще не до конца высохшей реки, ноги увязали и тяжело поднимались.





Если же выйти из реки и идти по берегу, то жесткая растительность начинала царапать ноги, а колючки впивались своими шипами. И везде оводы, оводы.





За три часа поисков мы встретили только двух человек, которые не нашли Зебру. Иногда из-за бессилия хотелось вернуться обратно, но на четвертом часу удача привела нас к цели.

Это была узкая щель, заполненная у входа зеленой водой с большими головастиками. И это то, что мы искали с таким трудом? На поиски было потрачено много сил, поэтому мы все же зашли в болотистую воду, подняв вверх руки с техникой.









Метров через 10 вода закончилась, и полосатое чудо раскрылось во всей красе. За счет неравномерной направленности ветров с одной стороны каньон имеет плавные, округлые формы, а в обратном направлении — более острые и резкие.

Местами каньон был настолько узок, что приходилось передвигаться, опираясь на пятую точку.









Каньон Тоннель был недалеко. Он тоже представлял собой узкую щель, заполненную у входа водой, только он был темный и мрачный. Оба каньона довольно короткие, на пару сотен метров. Опасными они становятся во время дождя. Бурный поток воды смывает на своем пути даже людей.

Лунный пейзаж и земли мормонов

Еще одно интересное и почти неизвестное место — Лунный пейзаж. Найти это место было непросто, ориентировались по координатам.

Черно-белое карьерное образование вызывало ощущение холода и некой тревоги. Вниз где-то на 50−70 метров резко уходил вертикальный обрыв. Стоя на его краю, испытываешь неописуемое чувство полета. Пейзаж там действительно бесцветно-лунный, и только теплое восходящее солнце иногда окрашивало его красками.

На фоне яркого красно-лилово-оранжевого окружения этот небольшой каньон выглядел очень драматично — темно-серые цвета с небольшими прожилками светло-серого. Настроение усиливалось полнейшим отсутствием людей.





Контрастной противоположностью Лунного пейзажа стал парк Кэпитол Риф. Там нам встретился маленький сад со спелыми большими абрикосами. Возле деревьев собралась группка оленей, которые лакомились упавшими плодами. Рядом была табличка с разрешением поесть бесплатно и взять с собой — но за символическую сумму. Чуть сбоку была лестница, съемник, пакеты и коробочка для денег. Очень мило и удобно!









Из-за больших дождей мы не смогли посетить несколько интересных мест, дороги были затоплены и размыты, в том числе и красивейшие места озера Powell. Пришлось остановиться на излюбленном мормонами другом берегу озера.





Начались песчаные бури. Песок засыпал все: волосы, глаза и, конечно, фототехнику. Палатку поставили только поздно вечером прямо на берегу. Это была единственная ночевка в неорганизованном месте среди мормонов. Зато утром нас на рассвете ждал вот такой сюрприз! Фотографировали прямо из палатки.





Совсем рядом с Powell lake находится известное место — щелевой каньон Антилопа. Это причудливые песчаные скалы с гигантскими щелями, освещенными восхитительным, магическим светом.

Каньон лежит на землях племени навахо и принадлежит индейцам этого племени. Чтобы попасть туда, нужно заплатить пошлину в размере 50 долларов. После этого группу около 20 человек отвозят к каньону. Групп очень много, идти приходится достаточно быстро, а если и удастся где-то задержаться, то ведущий следующей группы достаточно грубо заставляет двигаться вперед.





Каньон Антилопа сформирован эрозией песчаника Наваха. Дождевая вода, особенно в сезон муссона, поступает в обширный бассейн, расположенный выше секций щелевого каньона. После этого, набирая скорость и смешиваясь с песком, вода проникает в узкие проходы каньона.

На фотографиях он выглядит гораздо красочнее и загадочнее, чем его можно увидеть в реальности, некоторые цвета и тона появляются только на снимках. Рыже-красные стены каньона очень похожи на кожу антилопы. Находясь внутри этой красоты, не верится, что вокруг все состоит из песчаника и минералов: складывается полное ощущение, что находишься внутри живого организма, который вот-вот начнет двигаться, дышать, расти, меняться на глазах.





Аплодисменты за торнадо

Кульминацией поездки стало посещение Гранд-Каньона.





Увидели мы его вечером на закате в виде незабываемого светопредставления из бесконечных молний, грома и торнадо. Это было большим везением, потому что в июле торнадо бывают очень редко. Собравшиеся на это зрелище люди аплодировали как в театре. И хотя зрители были совсем не знакомы и говорили на разных языках, очень чувствовалось некое единение и связь между всеми нами и величественной природой.









Для фотографа рассветы и закаты — самое удачное время для съемки. Мы тоже не пропускали их. Спали поэтому мало.

Ночь в Гранд-Каньоне встретила неожиданным холодом. Ночью было всего 7 градусов, а так как из теплой одежды были только ветровки от дождя, то пришлось надеть на себя все имеющиеся майки и носки. Зато рассвет после ночной грозы был впечатляющий!





С первыми лучами солнца мы наконец-то согрелись. Появились местные зверюшки и начали свои утренние дела. Гранд-Каньон воспринимался поистине великим. Только теперь стали понятны слова Валерии. Она не раз повторяла их, когда мы пытались зависнуть в каком-либо месте и выбивались из графика.

Валерия говорила, что мы должны ехать дальше, чтоб увидеть еще более интересные места. Но наш мозг отказывался понимать это, так как сложно было представить существование чего-то еще более интересного! Но именно в Гранд-Каньоне я сказала: «Да! Вот оно! Да». Но один день был уже потерян. Поэтому мы не спустились до самого дна каньона. А там живут свои чудеса.

Часть пути вниз мы все-таки прошли. По дороге нас сопровождали белки, заметившие наш пакет с орешками. Одной из них даже удалось прокусить его и набить полностью щеки удачной добычей.





По дороге вниз мы встретили настоящих ковбоев, перевозивших груз на лошадях.





Очень повезло с облаками на небе. Их тени добавляли новые рисунки на сложные узоры расщелин горных пород.





Все когда-то заканчивается, и наступил момент возвращения. На обратной дороге, сделав небольшое отклонение с прямой дороги, мы заехали в еще одно удивительное место — Долину монументов, где были сняты многие фильмы: один из классических вестернов «Дилижанс», а также «Малыш Билли», «Однажды на Диком Западе», «Золото Маккенны», «Назад в будущее» и «Форрест Гамп».





Здесь возникает ощущение, что находишься на другой планете: до самого горизонта простирается коричнево-красная пустыня, посреди которой возвышаются одиночные скалы с плоскими вершинами, окутанные сиреневыми оттенками неба. Высота скал достигает 300 метров.





Миллионы лет назад на месте нынешней пустыни плескалось море. В результате геологических сдвигов оно поднялось, и там, где было морское дно, образовалось огромное плато. Дожди и ветры разрушили верхние слои осадочных пород. Эрозийные процессы завершили создание этого чуда природы, расчленив скалы на разрозненные столбы и колонны.





Только исторические владельцы долины — индейцы навахо — проводят экскурсии туристам. Это их монополия. Проживают индейцы без электричества и водопровода.

Это было наше последнее место путешествия. От этого становилось грустно.

Теперь, когда я пишу этот рассказ, прошел год. Но иногда кажется, а была ли наяву вся эта история?









***

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