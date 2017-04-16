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Слон помешал крокодилу утащить слоненка за хобот

17.04.2017 20:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Великобритании Александр Маканга снял на видео нападение крокодила на слоненка. Ролик, опубликованный на YouTube, посмотрели более 270 тысяч раз.

Инцидент произошел в национальном парке Ливонде в Малави. Хищник схватил за хобот слоненка, пришедшего на водопой со своим стадом. Слоны испуганно затрубили и стали отступать, пряча за спины детенышей, но затем одно из животных помогло слоненку освободить хобот и отогнало крокодила.

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Видео: Alexander Makanga/YouTube

В марте сообщалось, что кенийские браконьеры убили Сатао II, одного из самых старых и крупных слонов в Африке.

 
 
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Хищник схватил за хобот слоненка, пришедшего на водопой со своим стадом.

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