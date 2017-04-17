Вера Шпаковская, воспитанница первой белорусской школы балета для детей, стала одним из победителей международного конкурса Youth America Grand Prix (YAGP) в возрастной категории 9−12 лет.



Вера Шпаковская. Фото: семейный архив

YAGP — это один из самых крупных и авторитетных конкурсов в мире, в котором участвуют ученики балетных школ. В 1999 году его основали супруги Лариса и Геннадий Савельевы, бывшие солисты московского Большого театра.

В этом году на конкурс были поданы более 3,5 тысячи заявок от детей, профессионально занимающихся балетом. Полуфиналы проходили во Франции, Бразилии, Японии, Корее, Мексике, Америке и Австралии.

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В танцевальном шоу «Танцуют все!» Вера сыграла роль Людмилы Прокофьевны из популярного фильма «Служебный роман».

Любопытно, что юным белорусским балеринам Вере Шпаковской и Анастасии Ярмош было восемь лет. Тогда как в их возрастной группе соревновались дети от 9 до 12 лет. Как рассказала TUT.BY балерина Марина Вежновец, звезда Национального театра оперы и балета и руководитель первой белорусской школы балета для детей , во время полуфинала в Париже организаторы допустили девочек к участию, увидев их уровень. В финале конкурса, который состоялся в Нью-Йорке, Вера и Анастасия обошли тех соперниц, которые обогнали их в Париже.

Вера Шпаковская заняла пятое место, набрав 95 баллов. Место Анастасии Ярмош, которая набрала 92 балла, организаторы не уточнили. Всего в группе соревновались 112 участниц.



Вера Шпаковская. Фото: семейный архив

Как рассказала Марина Вежновец, по итогам конкурса Веру Шпаковскую пригласили летом на недельную стажировку в одну из известных в мире хореографических школ — Школу танца в Португалии.