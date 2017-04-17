Мнения общественности по поводу такого креатива футбольного клуба разделились. Одни просят прекратить мучить животное. Другим необычный имидж кролика, который выкрашен в динамовский цвет, нравится, пишет «Брестская газета».



Фото: Динамо-Брест

Животное обитает в фирменном магазине клуба, который открылся 14 апреля на улице Советской в Бресте.

Кролика спасли из фермерского хозяйства, где он был обречен на смерть, рассказала «БГ» пресс-атташе «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова.

«Меня как человека, который занимается зоозащитой, возмущает то, что люди подняли такой кипиш. Почему их не возмущает существование звероферм? Выращивают животных и на мясо, и на шубы, и на это никто не жалуется», — подчеркнула Ольга Хижинкова.

Кролик в процессе эстетического преображения не пострадал. Его красил грумер в Минске.



Фото: Динамо-Брест

«Многие владельцы домашних животных прибегают к услугам грумера. В Минске есть собаки, выкрашенные, допустим, под панду или под тигра. Они никак не страдают, благополучно живут. И наш кролик прекрасно себя чувствует», — отметила пресс-атташе.

Она предложила тем, кого беспокоит благополучие кролика, прийти в фирменный магазин и убедиться, что у него хороший аппетит и просторная жилплощадь. Ветеринары, которые следят за состоянием животного, даже советуют посадить его на диету, потому что в результате чрезмерной опеки кролик-динамовец активно набирает вес.

Одного кролика не оставляют: на выходные сотрудники магазина забирают его домой.

Процедура окраски должна повторяться раз в полгода. Каким будет имидж кролика в следующий раз, пока не определились. Возможно, животное покрасят не полностью, а частично.

«Но повторять процедуру планируют», — дополнила Ольга Хижинкова.

Сейчас кролику выбирают кличку. Планируется, что с окончательным вариантом определятся на этой неделе.