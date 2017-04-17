Работу этих людей вряд ли можно назвать книжной. Внешне она кажется наполненной хладнокровием и риском. Тем не менее в ней всегда остается место для гуманизма — основы для тех, кто призван нас беречь. Как литература помогает в работе МЧС, за что военные любят Сент-Экзюпери и почему сотрудник ГАИ решил почитать «Гарри Поттера»? Ответы — во втором выпуске проекта «Что читают белорусы».

TUT.BY и « Мобильная библиотека МТС » запускают проект « Что читают белорусы », в котором мы будем рассказывать о книжных вкусах простых людей.

Максим Шишканов, 38 лет.

Спасатель в третьем поколении. Начальник Минского областного управления МЧС.

— Часто нашу профессию воспринимают в двух ипостасях: мы либо тушим пожары, либо занимаемся профилактической работой. Однако не стоит забывать, что наша работа не только «технична», но и гуманна. Поэтому качества, которые нужно в себе развивать, — это готовность увидеть беду человека его глазами, умение сострадать. Мы очень много ходим по предприятиям и коллективам, уделяем внимание непосредственному общению с людьми. Нам важно не наказать, а предупредить, сделать человека — руководителя предприятия, например, — нашим союзником, побеседовать, расположить к себе. Для этого необходимо, чтобы ты сам был интересным человеком, для чего, в свою очередь, нужно много читать.

Я сам выбираю книги долго, читаю много и медленно. Обычно две книги одновременно. Одна из них — художественная. Сейчас это «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Читаю ее вместе с сыном, которому 7 лет. Он с удовольствием слушает, я тоже получаю огромное удовольствие. Прежде всего оттого, что переключаюсь, погружаюсь в другой мир, в котором нет рутины.

Вторая книга — историческая. Сейчас это Леонид Млечин, который пишет о периоде распада СССР, становлении новых стран, работе и роли спецслужб. До этого был Николай Стариков — об экономических кризисах и их причинах. Люблю такие книги потому, что хочется самому понять и разобраться в происходящих процессах: почему так и не иначе, для чего политики принимают именно такие решения?

Люблю классику, особенно Булгакова. «Мастера и Маргариту» перечитал раз шесть. В каждом возрасте понимаешь в ней что-то новое. В моем восприятии роман наполнен положительной энергией, несмотря на то что описывает такую мрачную эпоху. Там много добра, сарказма, здорового юмора. Важно, что в книге есть и религиозная тематика. Мне кажется интересным, как Булгаков интерпретирует Библию, какими он видит отношения между Иешуа и Понтием Пилатом, как по-доброму относится к Пилату.

Нравится Пушкин. Почему? Когда читаю его, вспоминаю детство, те же эмоции, то же чувство беззаботности.

Под рукой всегда планшет, поэтому часто то, что уже прочел на русском, перечитываю на английском. Это позволяет, во-первых, вспомнить любимое, а во-вторых, освежить знание иностранного. Последней такой книгой был «Потрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

В ближайшем будущем хочу подобраться к книгам Светланы Алексиевич, пока же прочел только аннотации. Мне кажется, что к некоторым я пока не готов. Особенно к «Цинковым мальчикам». Наверное, не дорос. Но с учетом, что автор добилась таких высот и признания, в ближайшее время хочу прочесть ее книги.











Сергей Климкович, 44 года.

Офицер запаса.

— Сразу скажу: не вижу больших отличий между тем, что и сколько читают военные и гражданские люди. Вероятно, разница лишь в том, что военные погружены в специальную литературу. К этому обязывает профессия, поэтому у нас популярны книги по истории, о технике.

Лично мои предпочтения в литературе всегда были очень обширны. Начинал с увлечения фантастикой, приключенческими романами — Александра Беляева, Ивана Ефремова, Кира Булычева, Александра Дюма, Герберта Уэллса, Рэя Брэдбери, Жюля Верна.

К более «земным» темам меня обратили Чарльз Диккенс и Виктор Гюго. Последний покорил своим творческим дарованием и филигранной красотой текстов. Несомненно, большое влияние оказали и романы наших белорусских писателей Владимира Короткевича и Василя Быкова. Это глыбы.

В последнее время увлекся творчеством Оноре де Бальзака и его «Евгенией Гранде», «Кузеном Понс» и «Кузиной Бетта».

А теперь — об особенных книгах, которые всегда со мной. Это Михаил Булгаков и его «Белая гвардия», «Собачье сердце», Антон Павлович Чехов и его рассказы.

Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей» — сборник великолепных повестей о триумфе человеческого духа, о любви, путешествиях, об испытаниях, которые претерпевают люди.

Навсегда запомнилась «Французская новелла Возрождения». Это сборник новелл писателей 16-го века — ироничные, немного лукавые и поучительные тексты.

Роберт Крайтон «Камероны» — социальный роман, семейная хроника, повествование о жизни английских шахтеров 19-го века, которое впечатляет достоверным изображением реалий быта и труда героев. Картошка с кусочком мяса или рыбы «с приглядкой», чтобы обмануть голод; «запретное время», когда женщины не выходят на улицу из домов, чтобы шахтеры-мужчины могли помыться на крыльце или во дворе — все эти удивительные подробности и детали уместились в великолепной книге, которая оставляет в душе след.

Люблю книгу Викентия Вересаева «Пушкин в жизни» — сборник писем поэта и тех, кто его окружал.

Несомненная ценность — книга Ларисы Кучеровой «КГБ в Афганистане». Она состоит из очерков и статей, открывающих малоизвестные или вовсе неизвестные страницы войны в Афганистане.

С удовольствием читаю книги в электронном виде. Считаю, что это весьма удобно — всегда иметь с собой что-то для чтения в таком компактном формате.















Валентина Сопот, 35 лет.

Работает в МЧС с 2008 года. Сначала — фельдшером-спасателем, теперь — мастером связи аварийно-спасательного отряда в Молодечно.

— Любовь к чтению передалась мне от отца. Всегда читала много самой разной литературы. Но любимым стало творчество французской писательницы Жюльетты Бенцони. Как, наверное, многим женщинам, мне нравятся красивые истории, которые заканчиваются счастливо. И хоть внешне ее книги кажутся сказкой для взрослых, эта сказка всегда разворачивается на фоне тяжелых исторических событий. Моя любимая серия «Катрин» состоит из семи книг. В ней Бенцони показывает историю женщины на фоне войны между Англией и Францией, описывает все ее испытания, начиная с детства до того момента, когда мы видим ее взрослой женщиной с двумя детьми. Жюльетта показывает, что женщина — это бесконечно сильное существо, которое способно вынести многое.

Еще из любимых женских книг — Джудит Макнот «Благословение небес». Она и смешит, и восхищает.

В студенческие годы я увлекалась книгами Джеральда Дарелла. Он зоолог, любитель животных и путешественник. Одна из любимых «Три билета до Эдвенчер» — о путешествиях в Латинскую Америку. Ты читаешь книгу и чувствуешь, будто побывал там. Дарелл рассказывает не просто о городах, а о всем великолепии флоры и фауны.

Совсем недавно закончила читать книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Вообще, раньше я не знала о творчестве Алексиевич. Сейчас даже не могу сказать почему. Но после все же добралась до нее. Прочла на одном дыхании! Только благодаря этой книге я узнала, что такое война для женщины. Что это не просто сухое описание и констатация фактов (к чему нас приучила школа), а живые рассказы, свидетельства.

После прочтения совсем по-другому смотришь на все. В книге есть рассказы женщин, которые говорят, что они стеснялись своего участия в войне, ведь общество таких женщин отрицало. Именно из этой книги я поняла, кто такие бандеровцы. В школе это были непонятные, обрывочные рассказы. Теперь картина сложилась.

Книга очень эмоциональна — то, что нужно женщине. На каждой странице у меня были то гнев, то слезы на глазах, то мурашки по коже. Да, по творчеству Алексиевич есть разногласия. Но, по крайней мере, она пишет правду. Не просто отображает свою точку зрения, а показывает взгляд сотен людей.

Из других моих любимых писателей могу назвать Нору Робертс. Много ее книг я прочла, но больше всего понравилась «Опасный след». Она о спасателях, только о кинологах. О женщине, которая тренировала собак, вела поиски пропавших взрослых и детей, затерявшихся на полуострове. Историю можно воспринять как детектив. Захватывает очень.

Также люблю Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Читала несколько раз.

А вообще, если вижу в аннотации, что книга основана на реальных событиях, обязательно беру ее. К некоторым книгам обращаюсь после того, как посмотрю фильм. Но не в первый раз убеждаюсь, что экранизация не передает всей глубины и внутреннего космоса литературы.











Александр Голота, 28 лет.

Инспектор дорожно-патрульной службы Первомайского района Минска с 2011 года.

Одной из последних я прочел книгу нескольких авторов-составителей «Наш Гагарин». Это биография знаменитого космонавта, в которой подробно рассказывается о его детстве, подготовке к первому полету. Читается интересно.

Не так давно взялся за книги о Гарри Поттере. Прочел две: «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната». Еще в школе одноклассница посоветовала их почитать. Наконец, спустя много лет, решился. Не разочаровался. Они понравились мне своей атмосферой.

Люблю также и классику. «Войну и мир» Льва Толстого прочел на одном дыхании. Что-то пройденное в школе перечитываю и сейчас, чтобы понять эти книги по-новому.

Поскольку наша работа связана с разного рода правонарушениями и их предупреждением, люблю читать детективы. Особенно запомнился Данил Корецкий и его «Время мечей». В книге идет речь о международных террористах, которые хотели устроить террористический акт при помощи ядерного оружия. Как его предотвратили, собирая информацию по крупицам, — чтение очень захватывающее.

Хотя, поработав в ГАИ, можно и самому книги писать: интересных сюжетов здесь хватает.













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