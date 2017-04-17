|
Катание пасхальных яиц: Меланья Трамп читала детям, Дональд Трамп - рисовал открытки
18.04.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп провели праздничное мероприятие в честь Пасхи — традиционное катание пасхальных яиц (Easter Egg Roll). 17 апреля на лужайку Белого дома для встречи с Пасхальным кроликом, и конечно же — с новым американским президентом и его женой, пришло около 21 тысячи человек. Как справилась супружеская чета Трамп с первым подобным мероприятием в своей карьере — в фотогалерее Reuters.
В прошлом году ежегодное празднование Пасхи в Белом доме проводил Барак Обама и его супруга Мишель. Многим
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 апреля на лужайку Белого дома для встречи с Пасхальным кроликом, и конечно же - с новым американским президентом и его женой, пришло около 21 тысячи человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии