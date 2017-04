Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп провели праздничное мероприятие в честь Пасхи — традиционное катание пасхальных яиц (Easter Egg Roll). 17 апреля на лужайку Белого дома для встречи с Пасхальным кроликом, и конечно же — с новым американским президентом и его женой, пришло около 21 тысячи человек. Как справилась супружеская чета Трамп с первым подобным мероприятием в своей карьере — в фотогалерее Reuters.



Президент США Дональд Трамп и Пасхальный Кролик на балконе Белого дома. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Меланья Трамп читает детям книжку на лужайке Белого дома. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Супруга президента США прочитала детям отрывок из книги «Вечеринка зверей» Кэти Ли Гиффорд. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Пока Меланья Трамп читала, ее супруг Дональд Трамп делал поздравительные открытки с детьми. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Дональд Трамп продемонстрировал сделанную им поздравительную открытку, которая отправится к одному из военнослужащих американской армии. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Дональд Трамп при помощи свистка дает сигнал к традиционным катаниям пасхальных яиц. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Дональд Трамп с женой Меланьяей, сыном Бароном и с Пасхальным Кроликом — одним из главных героев церемонии, на балконе Белого дома. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

В прошлом году ежегодное празднование Пасхи в Белом доме проводил Барак Обама и его супруга Мишель. Многим запомнились их выразительное чтение книги «Там, где живут чудовища» (Where the Wild Things Are), которую супруги читали приглашенным на празднование детям.



Фото: Reuters/Jonathan Ernst