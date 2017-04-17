﻿ Катание пасхальных яиц: Меланья Трамп читала детям, Дональд Трамп - рисовал открытки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Катание пасхальных яиц: Меланья Трамп читала детям, Дональд Трамп - рисовал открытки

18.04.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп провели праздничное мероприятие в честь Пасхи — традиционное катание пасхальных яиц (Easter Egg Roll). 17 апреля на лужайку Белого дома для встречи с Пасхальным кроликом, и конечно же — с новым американским президентом и его женой, пришло около 21 тысячи человек. Как справилась супружеская чета Трамп с первым подобным мероприятием в своей карьере — в фотогалерее Reuters.


Президент США Дональд Трамп и Пасхальный Кролик на балконе Белого дома. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Меланья Трамп читает детям книжку на лужайке Белого дома. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Супруга президента США прочитала детям отрывок из книги «Вечеринка зверей» Кэти Ли Гиффорд. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Пока Меланья Трамп читала, ее супруг Дональд Трамп делал поздравительные открытки с детьми. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Дональд Трамп продемонстрировал сделанную им поздравительную открытку, которая отправится к одному из военнослужащих американской армии. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Дональд Трамп при помощи свистка дает сигнал к традиционным катаниям пасхальных яиц. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Дональд Трамп с женой Меланьяей, сыном Бароном и с Пасхальным Кроликом — одним из главных героев церемонии, на балконе Белого дома. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

В прошлом году ежегодное празднование Пасхи в Белом доме проводил Барак Обама и его супруга Мишель. Многим запомнились их выразительное чтение книги «Там, где живут чудовища» (Where the Wild Things Are), которую супруги читали приглашенным на празднование детям.


Фото: Reuters/Jonathan Ernst
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 апреля на лужайку Белого дома для встречи с Пасхальным кроликом, и конечно же - с новым американским президентом и его женой, пришло около 21 тысячи человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Алексиевич, Быков и Пушкин. Что читают милиционеры, спасатели и военные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика