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"Ревизора" в Купаловском театре поставят в красках литовского сценографа

18.04.2017 10:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Мариус Яцовскис продолжит сотрудничество с Национальным академическим театром имени Янки Купалы, следующей постановкой с участием литовского художника станет "Ревизор" в постановке Николая Пинигина.

Сценография Яцовскиса хорошо знакома белорусскому зрителю — два года назад он делал декорации и костюмы к спектаклю в постановке Николая Пинигина "Чайка", а до этого сценограф участвовал в создании спектакля "Дзяды" в "Театре Ч".

"Ревизора" в Купаловском театре поставят в красках литовского сценографа
© Sputnik/ Виктор Толочко
Сцена из премьерного спектакля Пинигина "Чайка"

Мариус Яцовскис сотрудничает со многими театрами Литвы, с московскими Вахтанговским и Тератом имени Маяковского, с "Современником", работает в театрах Европы. Впрочем, как признается сам сценограф, как бы далеко не занесло его по долгу службы, все подготовительные работы он все-равно делает в Вильнюсе. Родной город остается любимым и мыслей о переезде, даже временном, у него не возникает.

"Ревизора" в Купаловском театре поставят в красках литовского сценографа
© Фото: пресс-служба театра Маяковского
Светлана Немоляева в спектакле "Бешеные деньги"

Накануне в Москве в театре имени Маяковского состоялась премьера "комедии одержимости" — спектакля "Бешеные деньги" по пьесе Островского. Эта постановка, сценографом которой выступил Яцовскис, приурочена к юбилею Светланы Немоляевой. 18 апреля актриса отмечает свое 80-летие на сцене, в "Бешенных деньгах" у нее одна из главных ролей.  О том, как сценографу удается работать в разных странах мира, но при этом не покидать родной Вильнюс, и о том, каких сюрпризов ждать зрителям, читайте на Sputnik Литва.

Наша "Чайка": Купаловский накануне премьеры>>

 
Теги: Минск
 
 
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Известный литовский сценограф Мариус Яцовскис, знакомый белорусскому зрителю по постановке "Чайка", примет участие в следующем проекте Купаловкого театра –...

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