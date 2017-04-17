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Участницы конкурса красоты изобразили смертные грехи

18.04.2017 11:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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19 апреля в БГУ назовут победительниц конкурса «Мисс журфак». Перед финалом девять претенденток на победу приняли участие в традиционной фотосессии, для которой выбрали тему смертных грехов. Кстати, проголосовать за понравившуюся вам участницу может каждый желающий.


Анастасия Масловская — гордыня

Валерия Пухлякова — леность

Анастасия Савицкая — гнев.

Екатерина Чичерова — зависть

Елена Казючиц — алчность

Александра Страх — сладострастие

Анастасия Гришина — месть

Анна Куриленок — чревоугодие

Анастасия Халанская — уныние
 
 
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19 апреля в БГУ назовут победительниц конкурса "Мисс журфак". Перед финалом девять претенденток на победу приняли участие в традиционной фотосессии, для которой...

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