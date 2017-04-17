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Участницы конкурса красоты изобразили смертные грехи
18.04.2017 11:35 — Новости Культуры | Tut.by
19 апреля в БГУ назовут победительниц конкурса «Мисс журфак». Перед финалом девять претенденток на победу приняли участие в традиционной фотосессии, для которой выбрали тему смертных грехов. Кстати,
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19 апреля в БГУ назовут победительниц конкурса "Мисс журфак". Перед финалом девять претенденток на победу приняли участие в традиционной фотосессии, для которой...
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