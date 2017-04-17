Полиция опубликовала документы, имеющие отношение к расследованию обстоятельств смерти американского певца Принса. Результаты следствия приводит Associated Press .



Принс. Фото: Wikimedia

Согласно обнародованным материалам, музыкант был на приеме у врача за несколько дней до кончины. При этом доктор выписал исполнителю оксикодон — полусинтетический опиоид, применяемый в качестве обезболивающего, — на имя его друга Кирка Джонсона. Это якобы было сделано «для защиты личной жизни Принса».

Отмечается, что следствию так и не удалось установить, где музыкант достал опиоидный анальгетик фентанил, передозировка которым стала причиной смерти. Оборот этого препарата в США находится под федеральным контролем.

В доме Принса обнаружено множество различных лекарств, в том числе опиоидов, выписанных на имя Джонсона. По версии полиции, певец страдал от наркотической зависимости.

Принса нашли мертвым 21 апреля 2016 года. Исполнителю было 57 лет. За 38 лет творческой деятельности артист выпустил 36 полноформатных альбомов и стал лауреатом премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус». В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Долгое время Принс был одним из самых востребованных авторов в США.