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Опубликованы результаты расследования смерти Принса
18.04.2017 11:43 — Новости Культуры | Tut.by
Полиция опубликовала документы, имеющие отношение к расследованию обстоятельств смерти американского певца Принса. Результаты следствия приводит
Согласно обнародованным материалам, музыкант был на приеме у врача за несколько дней до кончины. При этом доктор выписал исполнителю оксикодон — полусинтетический опиоид, применяемый в качестве обезболивающего, — на имя его друга Кирка Джонсона. Это якобы было сделано «для защиты личной жизни Принса».
Отмечается, что следствию так и не удалось установить, где музыкант достал опиоидный анальгетик фентанил, передозировка которым стала причиной смерти. Оборот этого препарата в США находится под федеральным контролем.
В доме Принса обнаружено множество различных лекарств, в том числе опиоидов, выписанных на имя Джонсона. По версии полиции, певец страдал от наркотической зависимости.
Принса
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Полиция опубликовала документы, имеющие отношение к расследованию обстоятельств смерти американского певца Принса. Результаты следствия приводит Associated Press.
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