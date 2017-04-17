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Крылатый агрессор. Как гусь напал на американского полицейского и победил его

18.04.2017 12:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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В американском городе Кларксвилл на одного из полицейских напал гусь. Мужчина возвращался в участок, дорога в который пролегает через парк с озером и птицами. Ему пришлось прятаться в кустах, чтобы защититься от крылатого агрессора. На ролик обратил внимание Mashable.

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Как объяснил ландшафтный дизайнер парка, многие гуси строят свои гнёзда неподалеку от дороги, из-за чего они могут достаточно агрессивно защищать территорию. Он добавил, что лучше всего в подобных ситуациях просто поскорее отойти с дороги, чтобы не провоцировать птицу.

 
 
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В американском городе Кларксвилл на одного из полицейских напал гусь. Мужчина возвращался в участок, дорога в который пролегает через парк с озером и птицами. Ему...

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