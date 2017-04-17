|
Крылатый агрессор. Как гусь напал на американского полицейского и победил его
18.04.2017 12:01 — Новости Культуры | Tut.by
В американском городе Кларксвилл на одного из полицейских напал гусь. Мужчина возвращался в участок, дорога в который пролегает через парк с озером и птицами. Ему пришлось прятаться в кустах, чтобы защититься от крылатого агрессора. На ролик
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В американском городе Кларксвилл на одного из полицейских напал гусь. Мужчина возвращался в участок, дорога в который пролегает через парк с озером и птицами. Ему...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии