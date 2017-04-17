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В Клецком РЦК возобновляют проведение молодежных дискотек
18.04.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)
– 22 апреля приглашаем всех желающих на танцевальную программу, – спешит поделиться новостью методист РЦК Олег Матусевич. – Гарантируем хорошую музыку и отличное настроение! Однако напоминаем, что несовершеннолетние могут отдыхать в учреждениях культуры до 22.00, ну а взрослые клетчане – до полуночи. Начало в 19 часов, билет стоит 2 рубля.
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Соскучилась наша молодежь за время ремонта в РЦК по добрым танцевальным вечерам, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями в уютном зале под звуки приятной...
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