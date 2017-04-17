

Соскучилась наша молодежь за время ремонта в РЦК по добрым танцевальным вечерам, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями в уютном зале под звуки приятной мелодии. Клецкий районный центр культуры в апреле порадует обновленными дискотеками.

– 22 апреля приглашаем всех желающих на танцевальную программу, – спешит поделиться новостью методист РЦК Олег Матусевич. – Гарантируем хорошую музыку и отличное настроение! Однако напоминаем, что несовершеннолетние могут отдыхать в учреждениях культуры до 22.00, ну а взрослые клетчане – до полуночи. Начало в 19 часов, билет стоит 2 рубля.

Олег Валерьевич отметил и то, что дальнейшее проведение дискотек в РЦК будет зависеть от того, на сколько они будут востребованы молодежью. От работников центра культуры требуется «музыкальная начинка», а вот настроение наши девчата и парни должны создавать себе сами. Разумеется, употребившим горячительные напитки там не место, а вот мороженое, соки, пицца – всегда в ассортименте «Арт-кафе» прямо в здании РЦК.

Еще одно интересное мероприятие ждет в апреле. Это – межрайонный молодежный фестиваль эстрадной песни «Свободная сцена» 28 числа.

Дорогие ребята, не надо ждать, чтобы вас развлекали, делайте это в свое удовольствие сами. Оторвитесь от ноутбуков и телефонов, прогуляйтесь по вечернему городу, загляните на огни дискотеки и там обязательно встретите друзей! Уверена: отличное настроение вам обеспечено.