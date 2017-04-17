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Онлайн-трансляция с концерта группы "Дрозды" TUT

18.04.2017 16:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Эпатажный Виталий Карпанов и группа "Дрозды" вечером 18 апреля дают концерт. Следить за происходящим на сцене КЗ "Минск" в рамках программы "Не танцую" можно будет на портале TUT.BY. Плеер онлайн-трансляции появится в этой новости ближе началу в 19 часов.

А пока смотрите, как Виталий Карпанов в лифте бизнес-центра зажигал.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Минск
 
 
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Эпатажный Виталий Карпанов и группа "Дрозды" вечером 18 апреля дают концерт. Следить за происходящим на сцене КЗ "Минск" в рамках программы "Не танцую" можно будет на...

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