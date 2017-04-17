Эдриэн Ивэй, проверявшая пасущихся коров на своем ранчо в канадском Саскачеване, обнаружила, что все ее стадо из 150 молодых животных столпилось и куда-то целенаправленно движется. Девушка объехала коров на квадроцикле, чтобы проверить, что стало с животными, и увидела, что стадо организовалось не само по себе, а идет за внезапным лидером — обычным маленьким бобром.

Девушка пишет , что коровы на пастбище часто встречают диких животных (оленей и лосей, барсуков, скунсов, волков и койотов), но бобер, который не так уж редко встречается в Канаде, оказался для молодых телок чем-то невиданным. Они покорно шли за зверьком, который не слишком-то замечал плетущихся за ним рогатых великанов.

«Молодые коровы — очень любопытные создания. Телки были абсолютно очарованы этим своенравным бобром, путешествующим по землям их стада. Они волновались, но были достаточно осторожны, чтобы держаться на расстоянии», — пишет Эдриэн.

Бобра-пастуха никто не пытался обидеть — так как в стаде не было быков и агрессивных взрослых коров, телки просто пытались обнюхать незнакомца. Девушка пишет, что, скорее всего, он оказался посреди поля, двигаясь к новому жилищу, поскольку в это время года бобры в Канаде ищут новые места для хижин. После того как стадо отстало от бобра, он пошел дальше, но наверняка блуждал недолго, ведь на ранчо Эдриэн много водных и болотистых мест, где бобры могут построить запруду.