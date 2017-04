Эдриэн Ивэй, проверявшая пасущихся коров на своем ранчо в канадском Саскачеване, обнаружила, что все ее стадо из 150 молодых животных столпилось и куда-то целенаправленно движется. Девушка объехала коров на квадроцикле, чтобы проверить, что стало с животными, и увидела, что стадо организовалось не само по себе, а идет за внезапным лидером — обычным маленьким бобром.

