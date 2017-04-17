Бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд, собралась замуж за американо-канадского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Daily Mail.



Эмбер Херд. Фото: Reuters

О матримониальных планах 30-летней Херд в отношении 45-летнего бойфренда рассказал отец актрисы Дэвид. «Она хочет остепениться, создать семью», — сообщил мужчина, добавив, что и его дочь, и ее друг настроены очень серьезно.

Маска и Херд впервые заметили вместе летом 2016 года. По данным издания, миллиардер обратил внимание на актрису в 2013-м после того, как они сыграли в фильме «Мачете убивает», и искал личной встречи еще до ее развода с Деппом.

Депп (сейчас ему 53 года) и Херд поженились в феврале 2015 года. Однако в мае 2016-го супруга подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии.

Бизнесмен Илон Маск основал компании SpaceX (производит ракеты и космические корабли) и Tesla Motors (создает электромобили), а также инициировал проект Hyperloop (гибридной транспортной системы из вакуумного поезда и состава на магнитной подушке — маглева). Кроме того, он участвовал в создании компаний PayPal (занимается электронными платежами) и SolarCity (специализация — солнечная энергетика). Его состояние оценивается в 10,6 миллиарда долларов.

Эмбер Лора Херд известна, в том числе, по лентам «Ромовый дневник», «Никогда не сдавайся», «Северная страна», «Альфа Дог» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд», а также сериалам «Блудливая Калифорния» и «Клуб Плейбоя».