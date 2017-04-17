Китайская провинция Хунань подарит Могилеву к 750-летию фейерверк. Такая договоренность была достигнута между руководителями городов Могилев и Чанша — административным центром провинции Хунань во время официального визита китайской делегации в Могилевскую область.



Фото с сайта wedding-travel.kz

Во время встречи было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Могилевской областью и китайской провинцией Хунань. Тогда же были высказаны намерения подписать аналогичный документ между городами Могилев и Чанша и принять участие в праздновании 750-летия Могилева.

В качестве подарка китайская сторона намерена преподнести городу концертную программу и специально подготовленный праздничный салют.

Один из уездов города Чанша — Люян известен в Китае как база по производству и торговле фейерверками. Он поставляет свою продукцию в 160 стран и районов мира, в том числе практически на все олимпиады.