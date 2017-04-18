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В Египте нашли мумии возрастом 3,5 тысячи лет

18.04.2017 22:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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В некрополе Дра-Абул-Нага рядом с египетским Луксором обнаружены шесть мумий в ярко расписанных деревянных гробах, окруженных тысячами погребальных статуэток.


Фото: Reuters

Как сообщает местное Министерство по древностям, возраст находки оценивается в 3500 лет — таким образом, находки относятся к эпохе Нового царства, которое как форма древнеегипетской государственности датируется археологами 1550−1069 годами до н. э.

Директор Луксорского бюро древностей Мостафа Вазири сказал журналистам, что захоронение в знаменитой Долине Царей из эпохи XVIII династии было известно уже в начале прошлого века, однако все это время археологи не могли найти вход в усыпальницу.


Министр по древностям Халед Энани заметил, что открытие представляет исключительную важность, поскольку гробницы прекрасно сохранились.

Среди тысячи погребальных фигурок — скульптуры из терракоты, дерева и керамики. Кроме того, рядом с ними найдены сосуды с различным тематическим орнаментом.

По словам ученых, Т-образная структура усыпальницы типична для Нового царства: придел могильного пространства ведет в прямоугольный зал с коридором и внутренней комнатой.


Археологи подчеркивают, что найденные мумии могут быть только началом: во внутренней комнате обнаружены более поздние захоронения, которые относятся уже к периоду XXI династии.

Дальше специалисты намерены определить причины смерти мумифицированных людей, а также их родовую принадлежность и обстоятельства их жизни.


Расположенная под Луксором на юге Египта Долина Царей с 1979 года была признана ЮНЕСКО Всемирным наследием.

 
 
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Директор Луксорского бюро древностей Мостафа Вазири сказал журналистам, что захоронение в знаменитой Долине Царей из эпохи XVIII династии было известно уже в начале...

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