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В Витебске покажут восемь картин кинофестиваля "Паўночнае ззянне"

19.04.2017 07:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Картины фестиваля кино Северных и Балтийских стран «Паўночнае ззянне» покажут в кинотеатре «Мир» с 20 по 25 апреля, сообщила директор учреждения Татьяна Екомасова.

«Фестиваль пройдет в Витебске в третий раз. Его программа несколько отличается от той, что увидят зрители в Минске. В нашем кинотеатре представят 8 фильмов 2015—2016 годов, 7 из них игровые — одна комедия, остальные драмы, в том числе одна эстонская. Из этой же страны-дебютанта фестиваля будет и один неигровой — документальный фильм. Все картины интересны, и тем более стоит их увидеть в кинотеатре, поскольку в интернете можно найти лишь один из представленных фильмов. Интерес к программе 2017 года есть», — сказала Татьяна Екомасова.

Документальный эстонский фильм «Мурашнік» — один из главных в этом году. Лента рассказывает о гаражах в таллинском районе Ласнамяэ — побратиме Партизанского района Минска. Витебские киноманы также увидят режиссерский дебют одного из сценаристов «Девушки с татуировкой дракона» Расмуса Хейстерберга — драму «У крыві»; один из самых кассовых фильмов в норвежском прокате — черную комедию «Нарвежскі дамок»; эстонскую картину-номинант на «Оскар» — «Маці», и другие работы. Все картины покажут на языке оригинала с белорусскими субтитрами.

Фестиваль состоит из 14 лент из Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии. Впервые представят фильмы из Литвы, Латвии и Эстонии. Поэтому в этом году название проекта звучит как фестиваль кино Северных и Балтийских стран. Слоган 2017 года — «Сусвет унутры»: в знак того, что каждый человек внутри, вне зависимости от национальности, вероисповедания, убеждений, гендерных различий, рода занятий, — целая Вселенная.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В кинотеатре "Мир" представят 8 фильмов 2015-2016 годов, 7 из них игровые - одна комедия, остальные драмы.

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