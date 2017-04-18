﻿ "Тайны форта Литера "А" и "Брест криминальный". Что покажут туристам на фесте экскурсоводов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Тайны форта Литера "А" и "Брест криминальный". Что покажут туристам на фесте экскурсоводов

19.04.2017 08:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

22−23 апреля в Беларуси пройдут бесплатные экскурсии общереспубликанской акции «Фест экскурсоводов». Проект приурочен к Международному дню памятников и исторических мест. Организаторами «Феста экскурсоводов» стали Белорусский комитет Международного союза по памятникам и историческим местам (ИКОМОС), Белорусское ОО экскурсоводов и гидов-переводчиков, Национальное агентство по туризму, Белорусский фонд культуры, пишет «Вечерний Брест».

Акция призвана обратить внимание на историю родного края. Организаторы «Феста» уверены: знание истории своего города, района, деревни является основой для гордости малой родиной и страной. В нынешнем году проект выступает под девизом «Сложи свой маршрут».

В Бресте в во время акции пройдет несколько бесплатных экскурсий.

22 апреля Ольга Малофеечева познакомит со своим проектом «По следам польского Бреста-над-Бугом» (начало в 11.00, музей «Спасенные ценности»), Алина Деревянко готовит экскурсию «Тайны форта Литера «А» (начало 14.00, остановка «Приграничная» в сторону деревни Козловичи). Интерактивную экскурсию представит Людмила Гуринович в агрогородке «Беловежский». В 13.00 в здании Беловежской средней школы соберутся участники фотографического квеста по агрогородку.

23 апреля проект «Фест экскуросоводов» продолжит Лариса Ширяева. Ее экскурсия «Брест сквозь старую открытку» начнется в 11.00 на пересечении улицы Ленина и проспекта Машерова. Архитектор, искусствовед и коллекционер, Лариса Ширяева поведет любопытных экскурсантов в центр города, где сохранились разнообразные по стилю архитектурные памятники, позволяющие окунуться в атмосферу рубежа XIX и XX веков. «Погружение» в атмосферу будет осуществляться с помощью карты-лоции старого города и «компаса». Каждый участник экскурсии получил «компас» и должен будет разгадать его секрет.

В этот же день известный брестский краевед Иван Чайчиц проведет экскурсию под названием «Трагические страницы в истории брестской тюрьмы» (встреча с экскурсантами в 12.30 по адресу К. Маркса, 88). 23 апреля в 15.00 на перекрестке улиц Мицкевича и Советской будет дан старт экскурсии «Берестейский конструктивизм». Экскурсовод — Алена Кахович.

24 апреля свою творческую разработку представит Ефим Басин. Его экскурсия получила название «Брест криминальный» и расскажет о непростой жизни города в межвоенный период (встреча экскурсантов в 14.00 на площади Свободы).

В дни «Феста экскурсоводов» так же пройдут экскурсии в Пинске, Барановичах, Ружанах.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году проект выступает под девизом "Сложи свой маршрут".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Витебске покажут восемь картин кинофестиваля "Паўночнае ззянне"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика