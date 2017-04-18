22−23 апреля в Беларуси пройдут бесплатные экскурсии общереспубликанской акции «Фест экскурсоводов». Проект приурочен к Международному дню памятников и исторических мест. Организаторами «Феста экскурсоводов» стали Белорусский комитет Международного союза по памятникам и историческим местам (ИКОМОС), Белорусское ОО экскурсоводов и гидов-переводчиков, Национальное агентство по туризму, Белорусский фонд культуры, пишет «Вечерний Брест».

Акция призвана обратить внимание на историю родного края. Организаторы «Феста» уверены: знание истории своего города, района, деревни является основой для гордости малой родиной и страной. В нынешнем году проект выступает под девизом «Сложи свой маршрут».

В Бресте в во время акции пройдет несколько бесплатных экскурсий.

22 апреля Ольга Малофеечева познакомит со своим проектом «По следам польского Бреста-над-Бугом» (начало в 11.00, музей «Спасенные ценности»), Алина Деревянко готовит экскурсию «Тайны форта Литера «А» (начало 14.00, остановка «Приграничная» в сторону деревни Козловичи). Интерактивную экскурсию представит Людмила Гуринович в агрогородке «Беловежский». В 13.00 в здании Беловежской средней школы соберутся участники фотографического квеста по агрогородку.

23 апреля проект «Фест экскуросоводов» продолжит Лариса Ширяева. Ее экскурсия «Брест сквозь старую открытку» начнется в 11.00 на пересечении улицы Ленина и проспекта Машерова. Архитектор, искусствовед и коллекционер, Лариса Ширяева поведет любопытных экскурсантов в центр города, где сохранились разнообразные по стилю архитектурные памятники, позволяющие окунуться в атмосферу рубежа XIX и XX веков. «Погружение» в атмосферу будет осуществляться с помощью карты-лоции старого города и «компаса». Каждый участник экскурсии получил «компас» и должен будет разгадать его секрет.

В этот же день известный брестский краевед Иван Чайчиц проведет экскурсию под названием «Трагические страницы в истории брестской тюрьмы» (встреча с экскурсантами в 12.30 по адресу К. Маркса, 88). 23 апреля в 15.00 на перекрестке улиц Мицкевича и Советской будет дан старт экскурсии «Берестейский конструктивизм». Экскурсовод — Алена Кахович.

24 апреля свою творческую разработку представит Ефим Басин. Его экскурсия получила название «Брест криминальный» и расскажет о непростой жизни города в межвоенный период (встреча экскурсантов в 14.00 на площади Свободы).

В дни «Феста экскурсоводов» так же пройдут экскурсии в Пинске, Барановичах, Ружанах.