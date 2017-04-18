Недавно дочь президента Киргизии Алия Шагиева опубликовала снимок, на котором она кормит ребенка грудью. В ответ девушка получила сотни критических комментариев. «РБК Стиль» вспомнил, из-за чего еще разгорались скандалы вокруг детей первых лиц государств.

Алия Шагиева, дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева



Алия Шагиева. Фото: скриншот видео

Младшая дочь президента Киргизии — Алия Шагиева — регулярно оказывается в центре скандалов. Последний разразился после того, как 20-летняя художница и блогер опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой кормит новорожденного сына грудью. Пост Шигаева сопроводила текстом о том, почему женскую грудь не стоит считать предметом пошлости и неприличия. «Уже очень давно люди забыли об ее истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин. Общество превращает грудь в предмет сексуальности, привлекательности, а потом осуждает женщин, которые прибегают к пластической хирургии из-за того, что их грудь маленькая/"не такой» формы/с большими сосками. Общество говорит, что материнство прекрасно, но говорит «фу, как ей не стыдно» при взгляде на кормящую мать. Забавно, правда?", — написала дочь президента.

Но, несмотря на все объяснения, на девушку набросились с обвинениями в распущенности и в том, что она позорит своего отца. Сегодня Шагиева удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram, оставив только страницу «Вконтакте». И отметила, что будет использовать ее «для общения с людьми, для ведения страницы по творчеству „остатки честности“ и ради новостей групп, на которые подписана». «Это моя единственная личная страница в сети, на которой больше ничего не появится», — подчеркнула Алия.

К критике Алие Шагиевой не привыкать. Ее обвиняли за ее активную феминистскую позицию, татуировки, фотографии в нижнем белье на последних месяцах беременности и даже за выбор мужа. В 2016 году Шагиева сыграла скромную свадьбу с российским программистом, с которым познакомилась в интернете.

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа



Фото: Reuters

В центре скандала дочь нового президента США Дональда Трампа Иванка, которую ряд СМИ называет «первой леди» страны (в отличие от Меланьи Трамп, которая пока живет в Нью-Йорке, Иванка с семьей перебралась в Вашингтон), оказалась из-за одежды, выбранной для приема. Критике подверглось платье Carolina Herrera за $ 5000, сообщает газета The Telegraph. Его серебристую ткань пользователи социальных сетей сравнили с цветом термоодеял, которыми укрываются беженцы.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 28 2017 в 9:04 PST

Выбор столь дорогого наряда назвали неподходящим для момента, когда судьба мигрантов и их безопасность вызывают так много вопросов. Журналисты сравнили разразившийся скандал с Уотергейтом и даже придумали термин «gowngate». Сама Иванка отреагировала на обвинения, признавшись, что чувствует себя ужасно и не хочет, чтобы подобное повторилось.

Пэтти Дэвис, дочь экс-президента США Рональда Рейгана



Пэтти Дэвис. Фото: Reuters

Пэтти Дэвис — дочь от второго брака 40-го президента США Рональда Рейгана. Из всех детей политика именно Дэвис доставила семье больше всего хлопот и стала виновницей ряда скандалов. Несмотря на протесты со стороны отца, Пэтти хотела быть актрисой и стала сниматься в кино. Кроме того, она не боялась выражать свои либеральные взгляды, идущие вразрез с консервативной политикой отца. Дэвис выступала за аборты, поддерживала гомосексуалистов и высказывалась против ядерного оружия. В конце 80-х — начале 90-х Пэтти Дэвис написала несколько книг, раскрывающих семейные тайны. Но самый сильный скандал разразился в 1994 году после выхода номера журнала Playboy.

41-летняя Дэвис появилась на его обложке обнаженной, а грудь дочери политика прикрывали руки темнокожего мужчины. СМИ писали, что последовавший скандал чуть не стоил Рональду Рейгану здоровья. Отношения Дэвис с родными были напряженными. Но общение с семьей возобновилось, когда Рональду Рейгану был поставлен диагноз болезнь Альцгеймера.

Марк Тэтчер, сын экс-премьер-министра Маргарет Тэтчер



Марк Тэтчер. Фото: Reuters

В 2004 году громкий скандал разразился вокруг сына британского экс-премьер-министра Маргарет Тэтчер. Отпрыск «Железной леди» — Марк Тэтчер — был арестован в собственном доме в Кейптауне по обвинению в попытке переворота в Экваториальной Гвинее. Он и его друг, бывший британский военнослужащий Саймон Манн, подозревались в попытке перебросить в страну иностранных наемников и оружие.

В 2005 году суд назначил Марку Тэтчеру, сделавшему чистосердечное признание, наказание в размере 500 тысяч долларов и четырех лет тюрьмы условно. СМИ отмечали, что небольшая африканская страна привлекла внимание Марка Тэтчера тем, что там в середине 1990-х были открыты крупные месторождения нефти. А издание The Daily Mirror писало, что Маргарет Тэтчер использовала государственный ресурс для помощи сыну.