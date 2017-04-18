17 апреля в Вилейском Дворце культуры состоялся концерт «Мосты дружбы – Беларусь–Россия» с участием Заслуженного коллектива Республики Беларусь симфонического оркестра Молодечненского музыкального колледжа им. М. К. Огинского, под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля культуры Беларуси – Григория Сороки.







Концерт состоялся в рамках творческого содружества, основателем которого стал Леонид Левашкевич – современный композитор, деятель культуры, наш земляк. Он сейчас живет в Санкт-Петербурге. Уже более 5 лет налаживает мосты дружбы между близкими ему городами – Вилейкой – Молодечно и Санкт-Петербургом. С 2013 года на сцене Вилейского Дворца культуры прошли концерты с участием виртуозов фортепианной музыки из Санкт-Петербурга, звучали известные произведения композитора из циклов «Времена года», «Танго. Вальсы. Регтаймы» в исполнении молодечненского симфонического оркестра.







Леонид Левашкевич – автор более 150 музыкальных сочинений. Его музыка впечатляет мелодичностью и жанровым многообразием. В 2017 году праздничный концерт «Мосты дружбы – Беларусь–Россия» также порадовал вилейских зрителей, познакомил с творчеством новых музыкантов. В исполнении оркестра звучали произведения в лучших традициях русской классической музыки «Майский вальс», «Хулиган», «Прощальное танго», оркестровые и фортепианные миниатюры, где солировали талантливые музыканты оркестра – Сергей Швыров (альт), Татьяна Сорока (фортепиано), также вокальные произведения, романсы в исполнении Натальи Михайловой. Эта петербургская исполнительница покорила зрителей уникальным тембром голоса, обаянием, артистизмом, эмоциональным исполнением.







Удивительная дружеская и творческая атмосфера объединяла присутствующих на концерте. Именно Леонид Левашкевич стал той центральной фигурой, которая сплотила узами творчества зрителей, среди которых было много выпускников вилейской детской школы искусств, молодечненского музыкального колледжа, музыкантов симфонического оркестра, среди которых самые сильные струнники – это выпускники Вилейской детской школы искусств. У творчества много граней для сотрудничества и дружбы, а у вилейчан, молодечненского симфонического оркестра и маэстро Леонида Левашкевич есть желание продолжать творческое содружество, строить мосты дружбы всем вместе.

Ольга ШЛЯПО.

Фото Алексея КАМИНСКОГО





























































