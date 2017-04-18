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Китаец потратил 36 лет на рытье канала на склоне горы

19.04.2017 11:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая выкопал канал длиной 9400 метров прямо на склоне горы. Работы заняли 36 лет, мужчине время от времени помогали другие жители деревни, сообщает агентство Xinhua.


Фото: Xinhua News

Фото: Xinhua News

Фото: Xinhua News
 
 
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Житель провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая выкопал канал длиной 9400 метров прямо на склоне горы. Работы заняли 36 лет, мужчине время от времени...

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