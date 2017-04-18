|
Китаец потратил 36 лет на рытье канала на склоне горы
19.04.2017 11:12 — Новости Культуры | Tut.by
Житель провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая выкопал канал длиной 9400 метров прямо на склоне горы. Работы заняли 36 лет, мужчине время от времени помогали другие жители деревни,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая выкопал канал длиной 9400 метров прямо на склоне горы. Работы заняли 36 лет, мужчине время от времени...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии