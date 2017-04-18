МИНСК, 19 апр — Sputnik. Семь библиотек белорусской столицы в ночь с пятницы на субботу организуют библионочь, как и сами книги, библиотеки предлагают активности на любой эстетический вкус.

В каждой из библиотек будет несколько тематических площадок: на одних можно будет пообщаться с современными белорусскими писателями, на других — даже освоить азы кулинарного искусства.

В Центральной библиотеке им. Янки Купалы можно будет пообщаться с Людмилой Рублевской, встреча с которой начнется в 20.00. Там же вручат "антигламурную литературную премию "Блакітны свін". Для тех, кого утомят беседы о литературе, в это же время на соседней площадке библиотека организовала кулинарный мастер-класс. А уже через час культурные дебаты сменятся выступлением писательницы, певицы Тамары Лисицкой и Игоря Полякова с литературно-музыкальной программой "Мужчина и женщина. Репетиция".

Фундаментальна библиотека БГУ (ул. Кальварийская, 9) устраивает ночь в стиле пятидесятых — "Стиляги! Ночь! Библиотека!". В 19.00 можно будет посетить литературно-музыкальный салон "Коктейль-Холл на Кальварийской" и клуб "КЛУмБа" (можно поучаствовать в поэтическом батле, послушать живой саксофон и раритетные грампластинки). Обещают зоны для селфи, танцплощадку и грампластинки.

В Республиканской научной медицинской библиотеке решили не соблюдать тишину и с начала вечера будут играть на барабанах. Здесь же организуют тематические квесты и прочитают лекцию об истории минских зданий с медицинским прошлым.

Центральная научная библиотека НАН Беларуси предлагает огромный выбор лекций — биофизика, психолога, культуролога, квесты и даже собственный гастроном. Здесь будут и фотозоны, и даже исполнение хитов легендарной группы "Песняры" в формате проекта "Спеўны сход".

В научной библиотеке БНТУ можно будет встретиться с популярными белорусскими писателями — снова Людмилой Громыко, Сергеем Слюсаренко и Ольгой Громыко. Для всех действ отведено целых три этажа, на каждом из которых — собственные активности. Кстати, здесь можно будет научиться рисовать комиксы.

Национальная библиотека Беларуси предлагает и шоу мыльных пузырей, и ростовые куклы, и аквагрим, и зону отдыха для тех, кого утомит такой бурный вечер пятницы. Отдохнуть можно будет с книгой в руках — в конце концов, это пусть и ночь, но ночь в библиотеке. А поднявшись на смотровую площадку библиотеки, можно будет посмотреть на звезды в телескоп.